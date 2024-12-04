Yıldırım Demirören: Beşiktaş’a aday değil, güçlü başkan lazım

Haberin Devamı

Yıllardan bu yana tanırım Yıldırım Demirören’i. Beşiktaş yöneticiliği, başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı...

O ve ben hep masanın karşı tarafında olduk. Gazeteci- yönetici ilişkimiz çok uzun yıllar devam etti. Çok zor bir zamanda, “3 Temmuz” döneminden hemen sonra TFF’nin başına geldi.

Çözümsüz gibi görünen pek sorunu ortadan kaldırdı. Az konuşan ama çözüm üreten bir tarzı vardı. Bir araya geldiğimiz de ilk kez onu bu kadar düşünceli ve üzgün gördüm.

· Sayın başkan... Beşiktaş... diyecek oldum. Daha sözümü bitirmeden konuşmaya başladı:

· Uyku uyuyamıyorum. Ve gerçekten çok üzülüyorum. Beşiktaş ne yazık ki, bunları hak etmedi.

CAMİAYI BİR ARADA TUTACAK BİR İSİM OLMALI

· Beşiktaş nasıl çıkacak bu kaostan sayın başkan?

· Önce sorunu teşhis etmelisiniz. Beşiktaş’ın sorunu, başkan adayı ya da adayları değil, başkanlık sorunudur.

Haberin Devamı

· Biraz açar mısınız?

· Güçlü, etkili, camiayı bir arada tutacak bir başkan ve onun etrafında kenetlenmiş bir yönetime ihtiyaç var.

· Aklınızda bir isim var mı?

· Üzülerek söylüyorum ki, şu anda yok. Karamsarlığımın nedeni de bu. Ama Beşiktaş bu ismi bulmak ve kendi içinden çıkarmak zorunda.

· Başkanım kendinizi tarif ediyor gibisiniz...

· (Gülerek) Bu açıklamaları herkes sizin gibi, aynen böyle okuyacaktır. Ama ben başkan olmak için değil, bir eski başkan, bir Beşiktaşlı olarak kendimi sorumlu hissettiğim için konuşuyorum. Uyuyamıyorum üzüntüden dedim. Daha ne diyeyim. Başkanlık değil, Beşiktaş benim düşüncem.

GEREKLİ OLAN NEYSE DİVANDA YAPILIR

· Hasan Arat yönetimi ile ilgili Samet Aybaba bir takım iddialarda bulundu? Bu iddialarla ilgili olarak ne diyorsunuz?

· Ben Hasan Bey’i dinlemeden bu konuda bir yorum yapamam. Ama şunu söylemeliyim. Bu iddiaları dile getirmenin yolu, hele Beşiktaş’ta, medya değildir. Çıkar divan kurulunda konuşursunuz. Gereken neyse orada gereği yapılır.

· Arat istifa etti, Yücel devam dedi?

· O da çok yanlış. Genel Kurul başkan adaylarına oy verir. Başkan istifa ediyorsa, yönetim de istifa eder. Bir ikinci yanlış da iki başkanlı sistemdi. Beşiktaş başkanı, Beşiktaş’ın başkanıdır. Futbol A.Ş. başka, dernek başka kurum değildir.

Haberin Devamı

2 TAKIMLI LİGE DOĞRU KOŞAR ADIM GİDİLİYOR

· Maçlarını izliyor musunuz Beşiktaş’ın?

· Tabii ki izliyorum. Ve üzülerek izliyorum.

· Sonuçlar kötü gerçekten.

· Sadece sonuçlar değil. Artık çocuklar Beşiktaşlı olmuyor. Kulüp kaybettikçe ve kaos içine girdikçe, ekrandan da, tribünden de kaçıyorlar. Hatırlar mısınız başkanlık dönemimde, “Türkiye’de iki takımlı bir lig (Fenerbahçe ve Galatasaray’ı kastederek) oluşturulmak isteniyor. Buna izin vermem” demiştim. Maalesef koşar adım oraya gidiliyor.

YÜREKTEN BiR BEŞiKTAŞLI OLARAK SORUMLU HiSSEDiYORUM

· Bir araya geldiğimizde Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu henüz toplantı halindeydi. Bir açıklama yapıp yapmama konusunda kararsızdı Yıldırım Demirören.

Haberin Devamı

· Her Beşiktaşlı’nın (elini kalbinin üzerine götürerek) şurasında Beşiktaş başkanlığı yatar. Ama ben konuşursam bunu yine başkanlık isteği olarak yorumlayacaklar. Yorumlasınlar, önemli değil. Başkan adayı olarak değil, Beşiktaş’ın eski başkanı, yürekten bir Beşiktaşlı olarak kendimi sorumlu hissediyorum, konuşmak istiyorum. Ve hemen şimdi konuşmak istiyorum Tam bu esnada Hüseyin Yücel ve ekibinin genel kurul kararı aldığı haberi ulaştı:

· Mehmet Bey, bu açıklamayı hemen yapmam gerekiyor. Yarın başkan adayları çıkar sanki onlara karşı çıkıyormuşum gibi bir algı oluşmasın.