Yiğit Şardan kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan hakkında bilgiler

Yiğit Şardan 11 Mart 1963 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin’de, ortaokulu Galatasaray Lisesinde, liseyi Robert Kolej’de, üniversiteyi ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nde okudu.

1983 yılında başladığı Güzel Sanatlar Reklamcılık A.Ş.’ne 1988 yılında ortak oldu ve o günden beri de yönetim kurulu üyeliği ve ajans başkanlığı görevini sürdürüyor.

1993 yılında ATV’yi kurdu.

Bir dönem profesyonel basketbol oynayan Yiğit Şardan, millî takıma kadar yükseldi. Galatasaray'da Mehmet Cansun ve Adnan Polat dönemlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2012 yılında yöneticilik yaptığı dönemden kalan alacakları sebebiyle Galatasaray'ı icraya verdi.

Bir dönem Kasımpaşa'da yöneticilik yaptı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde 6. aday oldu.