MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriYiğit Baran Sarıkaya, OGM Ormanspor'da!
Geri Basketbol Yiğit Baran Sarıkaya, OGM Ormanspor'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Yiğit Baran Sarıkaya, OGM Ormanspor'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yiğit Baran Sarıkaya, OGM Ormanspor'da!
Abone Ol google-news

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, kaptan Cevher Özer ile sözleşme yenilerken, genç oyuncu Yiğit Baran Sarıkaya'yı kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon kadroda yer alan 37 yaşındaki Cevher Özer ile yeni sözleşme imzalandı.

OGM Ormanspor, 1999 doğumlu genç yetenek Yiğit Baran Sarıkaya'yı da transfer etti.

 

Yiğit Baran Sarıkaya, OGM Ormansporda

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle