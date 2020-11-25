Yetkilerini kötüye kullanan Valve çalışanı özür diledi
Firewatch’ın geliştirici ortaklarından Sean Vanaman, 2018 senesinde Campo Santo stüdyosunun Valve tarafından satın alınmasıyla bir Valve çalışanı olmuştu. Vanaman, Dota 2’de oyun içi anlaşmazlık yaşadığı bir minijuanjohndoe isimli kullanıcıyı, düşük öncelikli kullanıcı havuzuna attı.
Bu konudaki şikâyetini Reddit üstünden oyun topluluğuyla paylaştı. Kısa süre içinde topluluk yöneticileri tarafından kontrol edilen konu hakkında açıklama yapıldı. Yaptıkları açıklamada maçın incelendiğini, kullanıcıya uygulanan ‘ban’ın haksız olduğu söylendi. Oyuncunun oyun içinde bir kusuru olmuş olsa bile yetkili Steam çalışanlarının bireysel özel işlem uygulamasının doğru olmadığı belirtildi. Böylece kullanıcının ban’ı kaldırılmış oldu.
Yaptığı şeyden dolayı özür dileyen Vanman, bundan sonra manuel yasaklamaların Valve çalışanlarına resmi olarak yasaklanacağını ekledi.
Düşük öncelikli kullanıcı havuzu, topluma zararlı davranışlarda bulunan kullanıcılara geçici olarak verilen bir ceza. Bu oyuncular normal eşleşmelere katılamaz ve Single Draft modunda üç karakter seçim hakkıyla oyun oynayabiliyor. Bu cezanın kalkması için de belli miktarda oyun kazanılması gerekiyor.
Vanaman, YouTube’un en ünlü isimlerinden PewDiePie’ın PUBG yayınında ırkçı bir hakaret kullanmasının ardından, PewDePie’ın Firewatch içeriklerine DMCA yayından kaldırma başvurusunda bulunmasıyla da bazı tartışmalarda yer almıştı.
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