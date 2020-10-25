Yeter ki Visca istesin...

Başakşehir, özellikle ilk yarısında istekli ve hırslı oynadığı maçta Antalyaspor’u 5-1 yenerek adeta golsüz geçen haftaların acısın çıkardı. Turuncu-Lacivertliler ilk dört haftadaki isteksiz hava tamamen dağılmış göründü. Boşnak yıldız Visca takımın lokomotifi olurken hem hücumları sürükleyen isim oldu hem de güzel futbolunu iki golle süsledi. Top yapmayı çok seven iki ekibin mücadelesinde farkı uzun paslardaki isabetler belirledi.

Antalyaspor ikili mücadeleler ve hava toplarında rakibine oranla daha üstün olsa da çok baskı yedi ve ileri çıkmakta zorlandı. Kırmızı-Beyazlılar karşılaşma boyunca rakip kaleye iki kez etkili gidebilirken bunlardan biri gol oldu. Bu iki pozisyon bile Başakşehir savunmasının adam paylamışımı ve hız konusunda hala sıkıntıları olduğunu gösterdi. Visca dışında Demba Ba, İrfan Can ve Deniz Başakşehir’de öne çıkan isimlerdi. Crivelli sert Antalya savunması karşısında zorlansa da gol atmasını bildi. İlk yarıda skor 4-1 olduktan sonra ikinci devre iki takım da oyunu rölantiye aldı. Başakşehir için gecenin tek tatsız tarafı Mahmut’un sakatlanmasıydı.

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