Yetenek ve karakter meselesi

Banu YELKOVAN - Dakika 31’de Taylan’ın pası Feghouli’den sekerek Diagne’ye asist olana kadar Giresunspor, geçen sezon 1. Lig’de rakiplerine neden en az net gol pozisyonu veren takımı olduğunu kanıtlarcasına bir oyun ortaya koyuyordu. Etkili presiyle rakibe ceza sahası içinde fazla gol pozisyonu vermemiş, buna karşılık hızlı kontrataklarla savunmada dengesiz yakaladığı rakibine karşı birkaç tehlike de yaratmıştı.

Galatasaray, lig başlamadan oynadığı Avrupa maçlarında geçen sezondan aşina olduğumuz savunma aksaklıklarına, Muslera’nın hiç hesapta olmayan formsuzluğu eklenince hiç beklemediği skorlar almış, yeni transferlerin uyum sürecinin zaman alacağı ortaya çıkmıştı. Yine de St. Johnstone karşısında alınan skor ve toparlanan oyunun lige pozitif yansıyacağını düşünüyorduk.

HiÇ BEKLEMEDiĞiMiZ YERDEN

İlk yarı biterken, maçta biri kaçan iki penaltı, bir kırmızı kart, ilk dakikalardaki baskısını sürdüremeyen ve 10 kişi kalan Giresunspor, göz dolduran iyi oyununu maçın geneline yayacak bir Patrick Van Aanholt ve skoru ikinci yarıda daha da açma hesapları yapan bir Galatasaray vardı.

Ama maça asıl damgasını vuran olay maçın ikinci yarısında hiç beklemediğimiz yerden geldi. Marcao, daha önce sahalarda pek görmediğimiz bir şekilde, 50 metre koşarak, Kerem Aktürkoğlu’na önce kafa, sonra yumruk attı. Marcao, hakemin VAR incelemesi sonrası, bu hareket sonrasında kırmızı kart görerek tarihe geçti. Kerem, arkadaşına tepki göstermeyerek olayın daha büyümesini engelledi. Pozisyon sonrası Fatih Terim tarafından kenara alınırken hocasının tavırlarından kendi adına endişelenecek bir şey olmadığını anlamış olsa da yedek kulübesine otururken dokunsalar ağlayacak gibiydi.

HERKESiN TADINI KAÇIRDI

Bu hareket sonrasında kimsenin maçı aynı şevkle oynayabildiğini ya da izleyebildiğini zannetmiyorum. Bir oyuncu kendi takım arkadaşına hangi şartlar altında ya da ne sebeple vurabilir, bunu bilmiyorum. Marcao’ya ne ceza verilecek, onu da bilmiyorum ama Galatasaray tesislerinin kapısında “Seni buraya getiren yeteneğindir. Burada tutacak olansa karakterindir” yazdığını gayet iyi biliyorum.

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