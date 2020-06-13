Yetenek farkı skoru belirledi

Almanya'da başlayan yeni futbol bize bireysel yetenek kalitesi yüksek takımların başarı şansının eskiye göre çok daha fazla olduğunu söylüyordu. Azalan temas oyunu, yetenekli futbolcuya onu çok daha işlevsel kılacak alanı ve zamanı bahşediyordu.

NET POZİSYONLAR

Hüseyin Cimşir de bu gerçeğe uygun bir kadro çıkardı Göztepe karşısına. Sörloth-Ekuban-Nwakeme-Abdülkadir Ömür ve hatta Sosa’nın yokluğunda Parmak’ın partneri N’Diaye değil de Guilherme’nin olmasıyla yetenek dozajı yüksek bir 11 sahaya sürüldü. Beklentileri karşılayacak ölçüde de etkili de başladı maça Karadeniz ekibi. Campi ve kaleci Uğurcan’ın uzun toplarının düştüğü yerde yetenekler konuştu ve Trabzonspor beş dakikada iki net pozisyon üretti. Guilherme-Pereria’nın kenardaki birlikteliğinden doğan ortayı Nwakaeme gole çevirirken arkasında Sörloth ile bekleyen diğer oyuncu da sol bek Novak. İşte bu çoklu hücum Trabzonspor’un bu sezon ligde fark yaratmasını sağlayan en önemli unsur. Bir diğer detay ise çok kişi ile hücum eden takımın olmazsa olmazı olan topu kaybettiğinde geriye çekilmek yerine baskı ile topu yeniden kazanmak ya da olası kontrayı engellemek. Trabzonspor bu konuda da iyi olunca Göztepe’nin geniş alanlara kurduğu tuzağı da boşa çıkarmış oldu

BEKLENEN KIRMIZI KART

Hamle zamanla hatalarından dolayı kartların çoğu bekleniyordu. Guilherme üst üste iki pozisyonda Castro’ya karşı zamanla hatası yapınca oyun dışı kaldı. Tam bu noktada Hüseyin Cimşir bir hücumcu çıkarıp merkezi sertleştirme hamlesi yapmayarak yeteneğe olan inancını korudu. Sörloth’un muhteşem solosu ceza sahası içerisinde penaltı ile sonuçlanınca Ekuban farkı ikiye çıkardı. Da Costa’nın gereksiz müdahalesi ile gelen penaltı golü sonrası maça heyecan getireceği düşünülüyordu ama Göztepe’nin verimsiz hücumları nedeniyle böyle bir şey yaşanmadı. Boşluğa orta kesip olur olmaz her yerden şut çekme ısrarı sarı kırmızılı ekibin hücumlarını verimsiz kılınca bordo mavililer hak ettiği galibiyete rahat bir şekilde ulaştı.

36'DA GELEN DEĞİŞİKLİK

Yarım asır önce futbolcular maç başı 4-5 km aralığında mesafe kat ederlerdi. Geçtiğimiz günlerde Hertha Berlinli oyuncu Vladimir Darida ise Dortmund karşısında 14.65 km koşarak rekor kırdı. Öyle bir seviyeye gelindi ki artık futbolcular her devrenin sonlarına doğru gücünü büyük ölçüde fiziksel olarak harcamış oluyorlar. Tam da bu yüzden oyuncu değişiklikleri her geçen gün “taktiksel” değil daha çok “fiziksel” avantaj yakalamaya yönelik hamlelere dönüşüyor. Bu yüzden enerjinin tükendiği devrenin son çeyreği de değişiklik zamanı için ideal. İlhan Palut 36.dakikada hem taktiksel ama aynı zamanda fiziksel avantaj sağlayan bir değişiklik yaptı. Napoleoni’yi çıkarıp merkeze Poko’yu yerleştirdi. İlk yarının son 10 dakikasında oyun üstünlüğünü eline alan Göztepe rakibin eksik kalmasını sağlarken iki önemli pozisyon üretmeyi de başardı.

BERKAN EMİR VE ACHRAF HAKIMI

BiR takımın efektif olması, az hücumdan çok gol elde etmesinin en önemli koşulu kenara inen çizgi oyuncularının içeriye orta kesmeyi bırakıp pas vermeye odaklanmasıdır. Göztepe değişiklik haklarını doğru bir şekilde kullanarak eksik kalan rakibi üzerine baskı kurmayı başardı. Öte yandan sayısız kez topu rakibin kenarlarına getiren sarı kırmızılı ekip boşluğa orta kesme ve olur olmaz her yerden şut çekme hataları nedeniyle pozisyon üretmekten aciz kaldı. Bu maçta sarı kırmızılı ekip kenarlardan 18 orta kesti ve fakat üretilen net pozisyon sayısı rakibinin çok gerisinde kaldı. Etkili bir maç çıkarmasına rağmen Berkan Emir’in Dortmund’un sağ beki Achraf Hakimi’yi iyi bir şekilde izlemesi gerekir.

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