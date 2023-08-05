Yeşil sahalardaki peri masalı: Jamaika

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Kadınlar Dünya Kupası bu yıl enteresan sonuçlarla dikkat çekiyor. Brezilya ve Almanya gibi iki favori ülkenin gruplardan bile çıkamadığı turnuvada son 16 turuna kalan Jamaika ve Fas gibi iki iddiasız takım birer başarı hikayesine imza attı.

Özellikle Jamaika’nın başarısı ise tam bir “peri masalı” gibi. Kadınlar Dünya Kupası’nda gruptan çıkan ilk Karayip ülkesi olan Jamaika’nın başarısını farklı kılan bir olay daha var.

Kupa öncesi federasyon desteğini çekince Jamaikalı futbolcular seyahat harcamaları için internetten 60 bin dolar bağış topladı. Ayrıca Jamaika’nın müzik efsanesi Bob Marley’in kızı Cedella da düzenlediği etkinliklerle kampanyaya destek verdi. “Reggae Kızlar” lakaplı takım da Avustralya ve Yeni Zellanda ortaklığındaki kupaya katılabildi.

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"PERİLER KADAR SÜSLÜ GİYSİMİZ YOK"

Karayip ülkesi mücadele ettiği F Grubu’nda Brezilya ve Fransa ile 0-0 berabere kalırken, Panama’yı 1-0 yendi ve gol bile yemeden son 16 turunu gördü. Sambacılar ise 1995’ten bu yana ilk kez gruplardan çıkamadı. Brezilya’nın yıldız futbolcusu Marta elenme sonrası, “En kötü kabuslarımda bile gördüğüm Dünya Kupası bu değildi” dedi.

Jamaika Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Lorne Donaldson da “Dünya Kupası’nın peri masalını yazdığımız söyleniyor. Ancak periler kadar süslü giysilerimiz yok” ifadesini kullandı. “Reggae Kızlar” şimdi çeyrek finale yükselmek için 8 Ağustos’ta Kolombiya ile karşılaşacak ve “peri masalı”nı devam ettirmeye çalışacak. Fas ise Fransa karşısında tur arayacak.