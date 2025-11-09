Yeşil sahalarda akılalmaz olay: Taraftar futbolcunun boğazını kesti, hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi!

Haberin Devamı

Nijerya Premier Futbol Ligi (NPFL) dün futbol sahalarında eşine az rastlanır bir vandallığa sahne oldu.

Ligin 12. haftasında Katsina United ile Barau Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadelede konuk FC Barau, 69. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Golün ardından çılgına dönen Katsina United taraftarlarından bazıları sahaya girerek konuk takımın oyuncularına saldırdı. Bu esnada FC Barau'nun Ganalı orta saha oyuncusu Abraham Nana Kwame'nin boğazı ve çenesi bıçakla kesildi.

Acılar ve kanlar içinde yerde yatan talihsiz oyuncuyu korumak için ilk etapta arkadaşları, sonrasında ise güvenlik görevlileri etrafını sardı.

Yaşanan vandallık sonrasında oyun kısa bir süreliğine durdurulurken, hakemler daha sonra gerginliğin azaldığı ve güvenlik önlemlerinin sıklaştırıldığını belirterek maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan yaşanan trajik olayın ardından sosyal medyada öldüğü iddiaları yayılmaya başlayan Ganalı futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Abraham kulüp departmanına yaptığı açıklamada, "Çok şükür şu anda kendimi daha iyi hissediyorum, sağlık ekibimiz yaralarıma en iyi şekilde müdahale etti." dedi.

Futbolun bir savaş değil oyun olduğunu vurgulayan Abraham, "Yaşananlar talihsiz. Biz beş iç saha maçı oynadık, birini kazandık, üçünde berabere kaldık ve birini kaybettik, hiçbir şey olmadı. Öyleyse neden burada bize saldırdılar? Futbol bir savaş değil. Ya kazanırsınız, ya berabere kalırsınız ya da kaybedersiniz." ifadelerini kullandı.