MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeşil sahadan Azerbaycan ordusuna! Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov...
GeriFutbol Yeşil sahadan Azerbaycan ordusuna! Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Yeşil sahadan Azerbaycan ordusuna! Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeşil sahadan Azerbaycan ordusuna! Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov...
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.

Bir dönem Hes Kablo Kayserispor forması da giyen Azeri futbolcu Rashad Sadiov, Azerbaycan ordusuna katıldı.

Fernandes örümcek ağlarını aldı! İşte o harika gol...Kayserispor'un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı. Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.
daha fazla video için

2005-2006 futbol sezonunda Hes Kablo Kayserispor ile 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 4 de İnter Toto kupası maçına çıkan Azeri futbolcu, geçtiğimiz gün ülkesinin ordusuna dahil olarak Ermenistan'a karşı mücadele verdi.

Rashad Sadigov, Türkiye'de ayrıca Kocaelispor ve Eskişehirspor formaları da giymişti.

 

Yeşil sahadan Azerbaycan ordusuna Kayserisporun eski futbolcusu Rashad Sadigov...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle