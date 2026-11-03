Yeşil sahada korkunç ölüm! İspanyol forvet, yapılan sert faul sonrası hayatını kaybetti

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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan mücadele, 98. dakikada bir kâbusa dönüştü.

Öne geçmek için fırsat kollayan Tenerife savunmacıları, kazandıkları topun uzun bir vuruşla Andorra yarı sahasına doğru gönderdi. Ev sahibi ekibin forveti Jesus de Miguel savunma arkasına attığı hızlı koşuyla konuk ekibin son iki savunmacısını geçmeyi başardı. Bu esnada Andorra kalecisi Jesús Owono tehlikeyi sezerek kalesini terk etti. Gözü havadaki topta olan iki oyuncu, orta sahada sert bir çarpışma yaşadı.

Bu talihsiz anın ardından Tenerife forveti Jesus de Miguel sahaya yığılıp kaldı. Hakem hiç düşünmeden Andorra kalecisi Owono'yu kırmızı kartla oyundan attı, 25 yaşındaki file bekçisi de hiç itiraz etmeden kenara doğru geldi.

İşte bu anda hem oyuncular hem de hakem bir terslik olduğunu fark etti, çünkü De Miguel sahada hareketsiz bir biçimde yatmaya devam ediyordu.

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😔 İSPANYA 2. LİGİ'NDE KORKUNÇ ÖLÜM! 🎗️ Tenerife'nin 30 yaşındaki santrforu Jesús de Miguel, Andorra kalecisi Owono'nun bu sert müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. https://t.co/Z6hSUOQTFc — Spor Arena (@sporarena) November 3, 2026

STADYUM ÜRKÜTÜCÜ BİR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Durumu fark eden Owono, De Miguel'in durumunu kontrol etmek için orta sahaya doğru koşarak geri döndü. Sağlık ekipleri de hızla sahaya girerek De Miguel'e beş dakikadan uzun bir süre sahada müdahalede bulundu. Bu anlarda Heliodoro Stadyumu ürkütücü bir sessizliğe büründü.

KALBİ DURDU, AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ!

Kalbi duran 30 yaşındaki forvet oyuncusu, sahadaki müdahaleye yanıt vermeyince sedyeyle stadyumun dışında bekleyen ambulansa taşındı. Yaklaşık 15 dakika süren endişeli bekleyişin ardından De Miguel, sağlık görevlileri tarafından uygulanan kalp masajı (CPR) sayesinde yeniden hayata döndürüldü.

Bilinci kapalı olan De Miguel, kendi başına nefes alabilir hale geldi. Durumu stabilize edilen forvet oyuncusu, ambulansla Candelaria Hastanesi’ne götürüldü.

DURUMU SABAH KÖTÜLEŞTİ

Tenerife kulübü, TSİ 06.56'da yayımladığı açıklamayla, gece saatlerinde yoğun bakıma alınan De Miguel'in durumunun sabaha doğru nörolojik açıdan kötüleştiğini duyurdu.

MAALESEF ACI HABER GELDİ

TSİ 11.31'de yeni bir duyuru yapan Tenerife, Jesús de Miguel Alameda’nın tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

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İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "

Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerken, CD Tenerife olarak Jesús de Miguel Alameda’nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00’de trajik şekilde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz.

Teselli edecek hiçbir söz yok; içimizi kaplayan bu büyük üzüntüyü hafifletecek hiçbir şey bulunmuyor. Acılı ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acı son nedeniyle yas tutan tüm Tenerife camiasının yanındayız. Jesús de Miguel’in ailesi, kendilerine iletilen tüm destek ve dayanışma mesajları için teşekkür ederken, bu son derece zor günlerde özel hayatlarına en üst düzeyde saygı gösterilmesini içtenlikle rica ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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JESUS DE MIGUEL KİMDİR?

30 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Jesús de Miguel Alameda, 21 Eylül 1996'da İspanya'nın Madrid şehrinde doğdu.

Futbolculuk kariyerine Leganes alt yapısında başlayan De Miguel; kariyerinde Lugo Fuenla, Inter de Madrid, CF Fuenlabrada, Unión Adarve, CF Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas CF, Castellón ve son olarak CD Tenerife gibi takımların formalarını giydi.

Futbolculuk kariyerinde 205 resmi maça çıkan De Miguel, 50 gol atıp 20 de asist üretti.

Jesus De Miguel, 1.5 yaşında Carla adında bir kız çocuğu babasıydı.