Yerlilerimiz gollere yabancı kaldı!

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A Milli Takımımız’ı olumsuz etkileyen yerli santrfor sıkıntısı Süper Lig istatistiklerinde de net biçimde ortaya çıktı...

· Ligde ilk 8 haftada oynanan 72 maçta toplam 199 gol atıldı.

· Maç başına atılan gol ortalaması, 2.76 olarak gerçekleşti.

· Yabancı futbolcular 151, yerliler 42 gol attı, 6 gol ise kendi kalesine geldi.

· Kendi kalesine atılan gollerin 3’ü yabancılardan, 3’ü de Türk oyunculardan.

· 72 maçta atılan 199 gol, 108 farklı oyuncudan geldi (79 yabancı, 29 yerli).

· Gollerde yabancı futbolcuların payı yüzde 75.8, yerlilerin payı yüzde 21.1.

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Yerlilerin daha çok gol attığı tek takım Adana Demirspor

· Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor’da Türk oyuncular bu sezon hiç gol atamadı.

· Galatasaray, Türk futbolcularından en çok skor katkısı alan takım oldu (12 yabancı, 10 yerli, 2 kendi kalesine).

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· Yerli futbolcuların yabancılardan daha fazla gol attığı tek takım Adana Demirspor oldu (7 golün 4’ü yabancı, 3’ü yerli oyunculardan geldi).

Gol krallığı yarışının ilk 4 sırasında yabancılar var

· Süper Lig’de gol krallığı yarışının ilk 4 sırası yabancıların... Beşiktaşlı İmmobile 7 golle birinci, Fenerbahçeli Dzeko ile Başakşehirli Figueiredo ve Piatek 5’er golle ikinci.

· Süper Lig’de 4 ve üzeri 10 gol atan 10 futbolcu içinde tek Türk, Barış Alper Yılmaz. Galatasaraylı forma giydiği 8 maçta fileleri 4 kez havalandırmayı bildi.

· Galatasaray, 10 farklı futbolcusundan gol katkısı alarak bu alanda da ilk sırada yer aldı. Göztepe’de 9, Samsunspor’da 8, Beşiktaş’ta da 7 farklı futbolcu gol attı.

· Kendi kalesine atılan gollerin ise 3’ü yabancılardan, 3’ü de Türklerden geldi.