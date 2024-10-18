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Yerlilerimiz gollere yabancı kaldı!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe
Yerlilerimiz gollere yabancı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:00

Sezonun ilk 8 haftasında oynanan 72 maçta fileler toplam 199 kez havalanırken, bunların 151’inin altında yabancı futbolcuların imzası vardı. Türk oyuncular 42 kez gol sevinci yaşadı, 6 gol de kendi kalesine geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Antalya, Kasımpaşa ve Rizespor’un Türk oyuncuları da gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray ise yerlilerden en fazla gol katkısı alan (10) takım oldu.

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A Milli Takımımız’ı olumsuz etkileyen yerli santrfor sıkıntısı Süper Lig istatistiklerinde de net biçimde ortaya çıktı...

· Ligde ilk 8 haftada oynanan 72 maçta toplam 199 gol atıldı.

· Maç başına atılan gol ortalaması, 2.76 olarak gerçekleşti.

· Yabancı futbolcular 151, yerliler 42 gol attı, 6 gol ise kendi kalesine geldi.

· Kendi kalesine atılan gollerin 3’ü yabancılardan, 3’ü de Türk oyunculardan.

· 72 maçta atılan 199 gol, 108 farklı oyuncudan geldi (79 yabancı, 29 yerli).

· Gollerde yabancı futbolcuların payı yüzde 75.8, yerlilerin payı yüzde 21.1.

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Yerlilerin daha çok gol attığı tek takım Adana Demirspor

· Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor’da Türk oyuncular bu sezon hiç gol atamadı.

· Galatasaray, Türk futbolcularından en çok skor katkısı alan takım oldu (12 yabancı, 10 yerli, 2 kendi kalesine).

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· Yerli futbolcuların yabancılardan daha fazla gol attığı tek takım Adana Demirspor oldu (7 golün 4’ü yabancı, 3’ü yerli oyunculardan geldi).

Yerlilerimiz gollere yabancı kaldı

Gol krallığı yarışının ilk 4 sırasında yabancılar var

· Süper Lig’de gol krallığı yarışının ilk 4 sırası yabancıların... Beşiktaşlı İmmobile 7 golle birinci, Fenerbahçeli Dzeko ile Başakşehirli Figueiredo ve Piatek 5’er golle ikinci.

· Süper Lig’de 4 ve üzeri 10 gol atan 10 futbolcu içinde tek Türk, Barış Alper Yılmaz. Galatasaraylı forma giydiği 8 maçta fileleri 4 kez havalandırmayı bildi.

· Galatasaray, 10 farklı futbolcusundan gol katkısı alarak bu alanda da ilk sırada yer aldı. Göztepe’de 9, Samsunspor’da 8, Beşiktaş’ta da 7 farklı futbolcu gol attı.

· Kendi kalesine atılan gollerin ise 3’ü yabancılardan, 3’ü de Türklerden geldi.

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#Süper Lig#Galatasaray#Fenerbahçe

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