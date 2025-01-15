Futbol Konseyi: Yerli ya da yabancı olması değil hakemin kalitesi önemli | 45 milyon euro harcayıp 3-4 transfer yapacak

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

1- G.Saray, ilk yarıyı 50 puanla zirvede bitirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz sarı kırmızılıların Başakşehir maçı ve ilk yarı performansını?

Mehmet ARSLAN: F.BAHÇE’NiN NEFESi HEP HiSSEDiLECEK

Tartışmasız ligin en iyi takımıydı G.Saray. Gereksiz hakem yardımları onların bu performanslarını gölgeledi. Ligin en kaliteli takımı, Avrupa Ligi’nde de benzer bir başarıya imza attı. Ama bu şampiyon oldular anlamına gelmemeli. İkinci yarı çok daha zorlu geçecek. F.Bahçe’nin nefesini hep enselerinde hissedecekler. Ligi zirvede bitirebilmek için psikolojik dayanıklılığa da ihtiyaçları var. Bir yenilgi ile dağılmamalılar.

Güntekin ONAY: HÂLÂ KAZANMAYA AÇLAR

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G.Saray sezon başından bu yana olumsuzluklar yaşamadı değil. İcardi’nin sakatlığı Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılması, Young Boys ve Süper Kupa faciaları yaşanmış olsa da Okan Buruk mazeret üretmeden tüm bunların üstesinden gelmeyi başardı. 2 yıl üst üste gelen şampiyonluğun ardından oyuncu grubunun hâlâ kazanmaya aç olması da toplanan bu puanda en büyük etken oldu. Gözetepe ve Başakşehir maçlarını, hücumdaki kısırlığa rağmen kayıpsız atlatması da son derece önemli.

Uğur MELEKE: OTOMATiK PiLOT MODUNDA KAZANDILAR

G.Saray’ın ilk devre performansı olumlu. Hem ligde ilk devreyi 8 puan önde bitirdiler, hem de Avrupa Ligi grubunda namağluplar. Başakşehir ve Göztepe maçlarına bakarsanız tatmin edici oyunlar yok. Her iki müsabaka da yüksek toplarla oynandı, bu kadar yukarıdan oynanan maçlarda teknik futbolcuların fark yaratamamaları normal. Ancak G.Saray’ın Göztepe-Başakşehir maçlarını çok da iyi oynamadan otomatik pilot modunda kazandığını söyleyebiliriz.

Fırat AYDINUS: SIRADIŞI PERFORMANS

G.Saray, her biri ayrı kritik viraj olan Göztepe ve Başakşehir maçlarını çok iyi bir oyun sergilemese de kayıpsız atlatmasını bildi. Ligin ilk devresindeki 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik alarak sadece 4 puan bıraktı. Bu sıradışı performans ve en yakın rakibi ile aradaki puan farkı ligin ikinci yarısında motivasyon ve özgüven anlamında G.Saray’a büyük katkı yapacak.

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2- Süper Lig’in ikinci yarısında tekrar yabancı VAR’a geçiliyor. Yabancı VAR kararını doğru buluyor musunuz? Beklentileriniz neler?

Uğur MELEKE: FiFA KOKARTI OLMAYAN iSiMSiZ ORTA SINIF HAKEMLER GETiRDiLER

Geçen sezon bu uygulamaya geçildiğinde de aynı soruyu sormuştum, bugün de aynı suali seslendiriyorum: Yabancı ama hangi yabancı? Hakemin pasaportu değil ki önemli olan; kalitesi. Geçen sezon yabancı VAR getiriyoruz diye hayatında tek bir uluslararası maça çıkmamış, FIFA kokartı olmayan isimsiz Claudio Pereira, Pablo Gonzalez Fuertes, Daniele Paterna gibi orta sınıf hakemleri doldurdular VAR odasına. Eğer Pol van Bokel gibi saygıdeğer hakemler gelirse elbette ligimize değer katar. Ancak endişem şu ki, yine Portekiz’in, İtalya’nın ıskarta hakemleriyle günü kurtarmaya çalışacaklar. Ayıp ve yazık.

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Mehmet ARSLAN: YERLiLERE iNANCIMI YiTiRDiM, YABANCI OLSUN DA iSTERSE TOPRAKTAN OLSUN

Türk hakemlere olan inancımı bu sezon yitirdim ben. Verdikleri kararların doğru ya da yanlış olmasını bırakın, yanlı ve korkak olduklarını düşünüyorum. Bunu kabul edelim artık. Sahada ayırt ettikleri, görmezden geldikleri, oyuncu ve takımlar. Bu tiyatro beni ligden soğuttu. Yabancı olsun da isterse topraktan olsun.

Fırat AYDINUS: KiMSENiN KiMSEYE GÜVENi KALMADI EN iYiSi GÜVEN iTHAL ETSiNLER

Son 2-3 yıldır tüm kulüpler önce ‘Sistem’ dediler; sistem içine kulüplerin de dahil olduğu bir şirketleşme yönünde değişiyor. Sonra ‘Genç hakem, en azından hata yaparsa art niyetsiz, sadece hata yaptı deriz’ dediler; genç hakemler geldi. Şimdi de TFF ve MHK nin üst perdeden konuşup veto ettiği yabancı VAR hakemi uygulaması ikinci kez denenecek. TFF’nin ve özellikle de MHK’nin kulüplere şirin gözükmek ve koltuğu korumak uğruna ellerinde kalan en son koz sahaya yabancı hakem getirilmesi olacak. İşin özüne baktığınızda kimsenin kimseye güven duymadığı bu ortamda mübalağa etmiş olacağım ama en iyisi, yapabiliyorlarsa güven ithal etsinler.

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Güntekin ONAY: VAR HAKEMLERi NASIL HÂLÂ HATA YAPABiLiYOR ANLAMAK iMKANSIZ

Ligde zirve yarışını etkileyecek derbi maçlar ve kümede kalma mücadelesinde yabancı VAR hakemlerinin olması şikayetleri azaltacaktır. Ancak meselenin temeli şu; sahada düdük çalmasına müsaade edilmeyen hakemlerin VAR odasında oturması, takımların kaderini belirlemesi ve tüm hatalarına rağmen yüklü miktarda para kazanmaya devam etmeleri son derece anlamsız. Ayrıca VAR hakemleri taraftar, oyuncu ve teknik adam baskısından uzaklar. Önlerinde tüm açılar var. Nasıl hâlâ hata yapabiliyorlar anlamak mümkün değil.

3- F.Bahçe, Hatay’dan sonra Konya’yı da yendi. Mourinho’nun bu maçlarda kullandığı 3-4-1-2 dizilişini nasıl buluyorsunuz?

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Mehmet ARSLAN: ARA TRANSFERDE 45 MiLYON EURO HARCAYIP 3-4 OYUNCU ALACAKLAR

Hayal kırıklığı yaratan takımı Fenerbahçe, hayal kırıklığı hocası da Jose Mourinho’ydu ilk yarının. Fenerbahçe’nin performansından ve oyunundan Mourinho da mutlu olmadı ki, değişime başvurdu. Bu değişim, yeni transferler ile birlikte ikinci yarıdaki Fenerbahçe için ipuçları veriyor. Ali Koç yönetimi 45 milyon Euro ile 3-4 oyuncu transfer edecek. Mourinho’daki değişim ve transferler, lider Galatasaray ile aradaki 8 puanlık farkın kapatılmasına yetecek mi, göreceğiz. Zor ama imkansız değil.

Fırat AYDINUS: GERi ÜÇLÜDEKi ÇAĞLAR, MERT VE KOSTiC KONYA MAÇININ KADERiNi BELiRLEDi

Fenerbahçe; Hatayspor ve Türkiye Kupası’ndaki Kasımpaşa maçından sonra Konyaspor deplasmanında da bu dizilişle sahadaydı. Özellikle ilk 45 dakikada yenilen ve atılan gollerde geri üçlü; Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Filip Kostic başroldeydi. Bu üç oyuncu ikinci yarıdaki performanslarıyla da maçın kaderinde büyük rol oynadı. Diğer ilginç bir not ise; ligde duran toplardan 12 gol bulmayı başarmış olan Konyaspor karşısında Fenerbahçe’nin ilk devre golleri duran toplardan kaydetmesiydi.

Güntekin ONAY: BU SiSTEMDE OYNARSA RAKiPLERiNE ÇOK POZiSYON VERMEYE DEVAM EDER

Fenerbahçe ilk kez duran toplarla goller buldu. Bu, sarı lacivertliler açısından sevindirici. Ancak Konyaspor gibi ofansif bölgede sorun yaşayan bir takıma çok fazla pozisyon verdi. Bu da Mourinho’nun takımı açısından düşündürücü. Bu sistemde rakipler orta sahayı kolay geçebiliyor. İsmail Yüksek veya Amrabat gibi orta sahayı tutabilecek oyuncular yokken Mourinho, bu düzenle oynamaya devam ederse rakiplere yine çok pozisyon verecektir. 40 bin kişi önünde ilk dakikada yenik duruma düşmesine rağmen Konya deplasmanında kazanılmış olması Fenerbahçe açısından olumlu ama 3 puanın ötesinde daha güçlü bir oyuna ihtiyaçları var.

Uğur MELEKE: YENi OYUN DiZiLiŞiYLE DAHA AKIŞKAN VE YARATICI BiR TAKIM OLDU

Fenerbahçe’nin aralıktaki Athletic, Beşiktaş ve Eyüp performanslarına göre bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Ocakta üç resmi maça çıktılar, Hatay, Kasımpaşa ve Konya önünde 3-4-1-2 ile oynadılar. Bu dizilişle sarı lacivertlilerin oyununun biraz daha akışkan ve bir tık daha yaratıcı olduğunu söylemek mümkün. Tadic 10 numara rolünde etkili. Dzeko da iki maçtır bağlantı oyuncusu gibi ve oyun kurma vazifesini Tadic’le paylaşıyor. Fenerbahçe’nin bu dizilişle devam edeceğini ve oyununu geliştirmeye çalışacağını tahmin ediyorum.

4- Beşiktaş, kupadaki Sivas ve ligdeki Bodrum galibiyetiyle çıkışa geçti. Serdar Topraktepe bir şeyleri yoluna koyuyor mu?

Güntekin ONAY: GEREKiRSE BiRAZ GEÇ OLSUN AMA DOĞRU TEKNiK DiREKTÖR OLSUN

Beşiktaş son 3 maçını kaybetmediyse, bunun baş mimarı Serdar Topraktepe değil, kesinlikle kaleci Mert Günok’tur. Ayrıca siyah beyazlıların son 2 maçını kazanırken mütevazı rakiplerle oynadığını da ekleyelim. Beşiktaş ve Serdar Topraktepe altyapıdan gelen Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi oyunculara duygusal yaklaşıyor. Özellikle Mustafa için henüz çok erken. Örneğin Mustafa, son bölümünde farklı bir skor elde edilen maçlarda veya Türkiye Kupası’ndaki Kırklarelispor maçı gibi müsabakalarda süre almalı. Beşiktaş, doğru teknik adamı seçmek zorunda. Önümüzdeki sezonun kadrosunu inşa edebilecek, hangi oyuncularla devam edileceğine karar verecek bir teknik direktör gelmeli. Gerekirse biraz geç olsun ama doğru tercih olsun.

Fırat AYDINUS: BÜYÜK OLASILIKLA SEZONU SERDAR TOPRAKTEPE iLE TAMAMLAYACAKLAR

Beşiktaş büyük olasılıkla sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni teknik adam tercihi önümüzdeki sezonun planlamasında olacak. Evet, Beşiktaş Bodrum karşısında galip geldi ama madalyonun diğer tarafına da bakmak gerekiyor. Süper Lig’de topa sahip olma, rakip ceza sahasında topla buluşma, atılan gol ve gol pozisyonuna girme verilerinde diplerde olan Bodrum, Beşiktaş’ın sahasında bu ortalamaların epey üstünde istatistiklere imza attı.

Uğur MELEKE: ZAYNUTDiNOV’UN STOPERE GEÇMESiYLE GERiDEN OYUN KURMA KABiLiYETi ARTTI

Beşiktaş için işleri hemen yoluna koymak pek kolay değil. Çünkü birkaç aylık değil, birkaç yıllık bir sorun birikimi söz konusu. Ancak Serdar Hoca’nın son iki müsabakada yaptığı bir kritik müdahalenin takımı geliştirdiğinin altını çizebiliriz. O da, Bahtiyar Zaynutdinov’un stoperde kullanılmaya başlanması. Zaynutdinov o role geçtiğinden beri hem tutkusuyla, çabasıyla, enerjisiyle, hem de geriden oyun kurma kabiliyetiyle fark yarattı. Zaten Beşiktaş’ın ikinci golü de onun uzun topuyla geldi. Bu önemli bir gelişim.

Mehmet ARSLAN: AKLI BAŞINDA HiÇBiR HOCA BU HALDEKi BiR TAKIMA GELMEZ

Hiçbir aklı başında teknik adam bu haldeki bir takımın başına gelmez; sezon sonuna kadar yıpranmayı göze almaz. Gelirse de sadece para kazanmaya gelir. Bu şartlarda Beşiktaş için en doğru olan; Serdar Topraktepe ile sezonu tamamlamak ve yeni başlangıçlar için yeni sezonu beklemek. Şu an için Beşiktaş için en aklıselim karar bu. Umarım başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu da böyle düşünüyordur.

Murat Fevzi TANIRLI: 19. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

· Ne mutlu ki Recep Uçar’lar hâlâ var!

· Medeni konuşmaya hasret kalmıştık.

· Türk futbolunu özetledi: “Eserinizle övünün.”

· İstanbul’da köşeleri tuttu, puanı tutamadı.

· Bordumspor’un korner sayısı: 12

· Beşiktaş’ın korner sayısı: 4.

· Ömer Erdoğan oyuncuları henüz tanıyamamış.

· Alanyaspor maçı: Skor 1-1.

· Sivasspor’un oyuncu değişikliği sayısı: Sadece 2

· Zirveyi asla bırakmayız!

· Hatayspor /Antalyaspor teknik direktör değişimi.

· Toplam 10 takımda 12 kez değişim.

· Zirve hattında tezat rakamlar.

· Net pozisyon sayısı.

· Konya-Fenerbahçe: 8 / Başakşehir-Galatasaray: 2

· Haftanın şaşaalı 3 puanları.

· Trabzonspor: 6 isabet-5 gol.

· Göztepe:10 isabet-5 gol.