Yerli oyuncusuna 'yabancı' lig!

Futbolumuzu yönetenlerin dilinden düşmeyen “Altyapıya yatırım yapıp Türk gençlerini yetiştireceğiz ve önlerini açacağız” söyleminin gerçekleri yansıtmadığı istatistiklerle bir kez daha belgelendi... Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig maçlarında yerli oyunculara verilen oynama şansı her geçen sezon azalmaya devam ediyor. 2021-22’de yüzde 61 olan Süper Lig maçlarındaki yabancı oyuncuların payı, bu sezon 7 puan artarak yüzde 68.4’e ulaştı. Başka bir deyişle, yerlilerin karşılaşmalardaki oranı yüzde 39’dan 31.6’ya düştü.

Beşiktaş’ta yerlilerin oranı yüzde 41.4

Kulüp bazında inceleyecek olursak; 2025-26 sezonunda oynadığı maçlarda en fazla yerli futbolcuya en fazla şans veren takım Eyüpspor. Eflatun sarılılarda yerlilerin oranı yüzde 51.6’ya ulaştı. Eyüpspor’u, yüzde 45,9’la Konyaspor, yüzde 41.4’le Beşiktaş, yüzde 39.3’le Antalyaspor ve yüzde 37.3’le Başakşehir izledi. Sıralamada bu kulüplerin ardından gelen ve sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da yerli futbolcuların maçlardaki oranı yüzde 37 olarak gerçekleşirken, yabancıların payı yüzde 63’ü buldu.

Kasımpaşa’da yabancıların payı yüzde 86.8

Süper Lig’i ikinci bitiren Fenerbahçe’nin oynadığı maçlarda süre alan yerli futbolcuların aldığı pay yüzde 28.4’ü ancak buldu. Maçlardaki yerli-yabancı payları araştırmasının en çarpıcı yönü ise, ‘Türkiye’nin futbolcu fabrikası’ olarak bilinen Trabzon kentinin kulübü Trabzonspor’un, yerlilere en az şans veren üçüncü takım olması. Bordo mavililerin maçlarında yerli oyuncuların oranı sadece yüzde 20.1... Süper Lig’de bu sezon en az yerli futbolcu oynatan kulüp Kasımpaşa (yüzde 13.2).

SÜPER LiG’DEKi YERLi VE YABANCI OYUNCULARIN MAÇLARDA KULLANIM ORANI

SÜPER LiG’DE SON 5 SEZONDA YERLi VE YABANCI OYUNCULARIN MAÇLARDA KULLANIM ORANI



