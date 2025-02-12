Yerli Halil Umut Meler! Peki yabancı olursa?

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FİNAL niteliğindeki G.Saray-F.Bahçe derbisi için yabancı hakem tartışması olanca hızıyla sürüyor. Kimi genç ve tecrübesiz, kimi de yeteneksiz hakemlerin kredisi çoktan tükendi. Bu tarz bir ismin verilmesi, hakemin gelecek yıllardaki kariyerini de ciddi tehlikeye atar. Aynı Oğuzhan Çakır örneğindeki gibi. Bu nedenle derbide Süper Lig’in salahiyeti açısından tecrübe limanına sığınmak farz oldu. Favori aday ülkenin en üst seviyedeki hakemi Halil Umut Meler olur. İkinci sırada ise Atilla Karaoğlan gelir.

ALi ŞANSALAN DiKKAT ÇEKiYOR! PEKi GERÇEKTE HAK EDEN HAKEM KiM?

GEREK geçen sezon, gerek bu sezonki genel performansıyla G.Saray-F.Bahçe derbisini açık ara hak eden isim Ali Şansalan! Kadronun tecrübe ve form olarak en iyisi. Ancak 2021’deki Trabzonspor-F.Bahçe maçından bu yana sarı lacivertlilerin maçına atanamıyor.

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POLONYALI MARCiNiAK FAVORi AMA PORTEKiZ’DEN HAKEM OLABiLiR

SON yıllarda finallerde boy gösteren isim en büyük aday olabilir. Polonyalı Szymon Marciniak bir röportajında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını da belirtmişti. Neticede kendi liginin ne tadı ne tuzu var. Avrupa sahnesinde hakemliğin keyfini sürüyor. 2022 Dünya Kupası ve 2023 Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. TFF Danışmanı Portekizli Vitor Melo Pereira’nın vatandaşlarından biri de düşünülebilir. Pereira sayesinde Portekiz Federasyonu ile kolay iletişime geçilebilir. G.Saray’ın AZ Alkmaar maçına verilen Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro elbette olmaz. Çünkü ona da ilk fırsatta bir kulp takılır. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da görev Portekizli Artur Soares Dias veya başka bir Portekizli alternatif düşünülebilir.

iSKANDiNAV LiGLERi HAZIR TATiLKEN ALTERNATiF YABANCI ADAYLAR DA MEVCUT

AVRUPA liglerinde görev alan Türk isimler (Deniz Aytekin, Serdar Gözübüyük gibi) olmaz, çünkü Türkiye’ye tatile gelme ihtimali dahi olmayan bir isim seçilmeli. Hali hazırda ligleri tatilde olan İskandinav ülkelerinin FIFA Elit kategorideki hakemleri olabilir. Norveçli Espen Eskas veya İsveçli Tess Olofsson bu örneklerden birkaçı. Sayın Hacıosmanoğlu’nun iyi ilişkilerinin olduğu UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in ülkesi Slovenya’nın 1 numaralı hakemi Slavko Vincic de düşünülebilir.

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iLK TERCiHiM ANTHONY TAYLOR! GÖNÜL HANGi YABANCIYI iSTER?

İNGİLİZ Anthony Taylor ilk tercihim. İkinci tercihim İtalyan Davide Massa!Plase adaylarım İspanyol Jesus Gil Manzano, Fransız François Letexier, Alman Daniel Siebert. Sürpriz ise Fransız kadın hakem Stephanie Frappart.