HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yerli gençlere yabancı lig!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 07:00

2025 yılında oynanan Süper Lig maçlarının sadece yüzde 2.9’luk zaman bölümünde 21 yaş altı yerli futbolcular forma şansı bulabildi.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CİES), 2025 yılı boyunca dünyanın 50 üst düzey liginde 21 yaş altı yerli futbolcuların maçlarda oynama süreleri ve sayılarına yönelik bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Sürelere ilişkin araştırmada Avustralya A-Lig, gençlere en fazla şans veren lig oldu. 2025’te bu ligde oynanan maçların toplam süresinin yüzde 17.7’sinde gençler forma giydi. Süper Ligimiz’de bu oran sadece yüzde 2.9 olarak hesaplanırken, 50 lig arasında ancak 41. sıraya yerleşebildik.

CİES’in araştırması, 2025 yılında liglerin kaç tane 21 yaş altı futbolcuya şans verdiğini de ortaya koydu. Sıralamada Arjantin Primera Lig (213) birinci, Kolombiya Dimayor (185) ikinci, Brezilya Serie A (173) üçüncü oldu. Süper Lig’de ise 103 genç oynadı.

