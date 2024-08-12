Yerel basından Trabzonspor’a sert eleştiri! "Bu futbola 1 puan çok..."

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UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda sahasında Rapid Wien’e 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig’in ilk haftasında galibiyet hedefiyle çıktığı Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönebildi.

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor’da ilk haftada alınan beraberlik ve ortaya konan futbol ise taraftarları memnun etmedi.

Sivas deplasmanından aldığı 1 puanla ilk haftada 10’uncu sırada yer alan bordo-mavili takım, Süper Lig’in 2’nci haftasını BAY takım olarak geçirecek.

Karadeniz ekibi, 15 Ağustos’ta UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Rapid Wien ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan bordo-mavililerin Süper Lig’e beraberlikle başlaması kentteki yerel basında da farklı başlıklarla okuyuculara aktarıldı.

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Trabzon yerel basınının bugünkü manşetleri şu şekilde:

- Karadeniz gazetesi: Golü biz mi atacağız?

- Sonnokta: Fırtına Sivas duvarını aşamadı.

- Kuzey Ekspres: Biri tutar, biri bakar.

- Taka gazetesi: Bu futbola 1 puan çok.

- Günebakış: Trabzon’dan sessiz başlangıç.