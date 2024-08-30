Yerel basından Trabzonspor'a büyük tepki! "Erto-Apo El Ele, Haydi Size Güle Güle"

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında dün sahasında konuk ettiği St. Gallen’e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup olup, Avrupa’ya veda etti.

Avrupa Kupaları’nda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor’da istenmeyen tablo moralleri bozdu.

Avrupa macerasının erken bitmesi camiada hayal kırıklığına neden olurken, bordo-mavililer, rotayı lige çevirdi.

Süper Lig’de 2024-25 Sezonu’nun 1’inci haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan, 2’nci haftayı BAY takım olarak geçirip, 3’üncü hafta sahasında oynayacağı Kayserispor maçı ise UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı maç nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Trabzonspor, ligin 4’üncü hafta maçında pazar günü Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Karadeniz ekibi bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayıp, yarın İstanbul’a gidecek.

YEREL BASINDAN TEPKİ

Öte yandan bordo-mavili takımın Avrupa macerasının sona ermesi sonrası kentte yayın yapan yerel gazeteler ise eleştiri odaklı başlıklarla manşetlerini okuyucularına aktardı.

Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

* Kuzey Ekspres: Gel Helalleşelim, İnat Etme

* Taka: Büyük Hüsran, Avrupa’da Yokuz

* Karadeniz: Erto-Apo El Ele, Haydi Size Güle Güle

* Sonnokta: Trabzon’a yazık oldu

* Günebakış: Acı veda