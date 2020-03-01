Yenişehir Belediyespor 63-67 İzmit Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 67-63 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Yiğit Gönültaş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik, Sykes 13, Bentley 17, Sanders 12, Marginean 7, Melis Talay, Şevval Akalan 6, Lavender 8, İlayda Güner
İzmit Belediyespor: Williams 27, Gizem Yavuz 9, Cado 12, Gamze Takmaz 11, Anigwe 8, Özge Kavurmacıoğlu
1. Periyot: 22-20
Devre: 33-33
3. Periyot: 44-50
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle