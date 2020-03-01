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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:08,Son Güncelleme:/

Yenişehir Belediyespor 63-67 İzmit Belediyespor

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Yenişehir Belediyespor 63-67 İzmit Belediyespor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 67-63 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Uğur Özen, Orkun Yurtdaş, Yiğit Gönültaş

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Gökşen Fitik, Sykes 13, Bentley 17, Sanders 12, Marginean 7, Melis Talay, Şevval Akalan 6, Lavender 8, İlayda Güner
İzmit Belediyespor: Williams 27, Gizem Yavuz 9, Cado 12, Gamze Takmaz 11, Anigwe 8, Özge Kavurmacıoğlu

1. Periyot: 22-20

Devre: 33-33

3. Periyot: 44-50

Yenişehir Belediyespor 63-67 İzmit Belediyespor

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