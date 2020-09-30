Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda 11 kişide koronavirüs tespit edildi

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın hentbol ekibimizde, sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 10 sporcumuz ve 1 yardımcı antrenörün test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlandığı belirtildi.