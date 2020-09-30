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GeriDiğer Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda 11 kişide koronavirüs tespit edildi
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Haber Giriş: 30.09.2020 - 22:52 | Son Güncelleme:

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda 11 kişide koronavirüs tespit edildi

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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda 11 kişide koronavirüs tespit edildi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Yenimahalle Belediyespor'da 10 sporcu ve 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kadın hentbol ekibimizde, sporcularımız, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 10 sporcumuz ve 1 yardımcı antrenörün test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlandığı belirtildi.

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