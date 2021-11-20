Yenilmezler Aslantepe’de karşı karşıya geliyor

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G.Saray ile Fenerbahçe arasında 2 takımın ligdeki kaderini yakından ilgilendiren dev maç öncesi ezeli rakiplerin birbirleriyle oynadıkları son karşılaşmalardaki kaybetmeme serileri dikkat çekiyor.

ASLAN’IN REKORU 9 MAÇ

Galatasaray, iç sahada Fenerbahçe’ye rakip olduğu son 8 Süper Lig maçını kaybetmezken bu seriden 2 galibiyet, 6 beraberlik çıkardı. Cimbom ezeli rakibine karşı en uzun seriyi 1963-1966 arasındaki 9 maçta yaşadı.

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F.BAHÇE 7’NiN PEŞiNDE

Fenerbahçe ise Galatasaray’a konuk olduğu son 6 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. 1 galibiyet, 5 beraberlik alan Kanarya bu maçların 5’inde gol dahi yemedi. Sarı lacivertliler, Galatasaray karşısında uzun yenilmezlik serisini ise 1982-1989 yılları arasında sekiz maçla yaşadı.