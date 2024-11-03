Yenilgi sonrası Beşiktaş'a sert eleştiri! 'Büyük takım bunu yapmaz! Giovanni van Bronckhorst takımı geri götürdü'

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Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın golünü 45+3'te Muçi atarken Kasımpaşa'nın geri dönüş sayılarını 53. dakikada Winck, 0. dakikada Aytaç Kara ve 88. dakikada Fall attı.

Kasımpaşa'da Da Costa, 90+2. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray ile maç sayısını eşitleyen Beşiktaş, 20 puanla rakibinin 8 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 14'e yükseldi.

SAMİ UĞURLU TARİHE GEÇTİ

Kasımpaşa'nın galibiyetinin ardından teknik direktör Sami Uğurlu bir ilki başardı.

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay karşılaşmayı değerlendirdi.

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UĞUR MELEKE: BÜYÜK TAKIM SÜREKLİ UZUN OYNAMAZ

Kasımpaşa ligin tarifi en kolay, oyunu en net takımlarından biri. Topun cazibesine kapılmıyorlar, geriden muhakkak çok pasla çıkalım gibi bir saplantıları yok. Çabuk ve direkt oynuyorlar. Dinamikler, atletler. 117,2 km ile ligin maç başına en fazla mesafe kat eden takımı konumundalar. Net felsefelerinin ve dinamizmlerinin de sonucu olarak, özellikle büyük maçlarda rakiplerini çok zor durumlara düşürdüler. Fenerbahçe’ye 2-0 yenildiler ama ikinci devrede şutlarda 7-2, rakip ceza alanında topla oynamada 22-4 gibi net bir üstünlük kurmuşlardı.

GALATASARAY ÖNÜNDE 3-0’DAN GERi DÖNMÜŞTÜ

Galatasaray önünde de 3-0’dan geri dönüp 3-3’lük bir beraberlik aldılar. Dün de Beşiktaş’a karşı ikinci devrede gösterdiler yine karakteristiklerini.

Gözden Kaçmasın Mert Günok takımın oyununu beğenmedi: Kötüydük Haberi görüntüle

Bu ligin değerli teknik adamlarından Sami Uğurlu’yu tebrik etmemiz gerek, bu sezon 3 İstanbul büyüğünün üçünü birden bu kadar zor duruma düşüren başka bir takım olmadı çünkü. Tabii ki madalyonun bir de öbür yüzü, Beşiktaş penceresi var. Siyah-beyazlılar dün 1-0 kapattıkları ilk yarıda da aslında galibiyeti hak etmemişlerdi. Gio van Bronckhorst’un üç temel meselede eksiği söz konusu bence:

PRESE YANIT VEREMiYOR

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1-) Beşiktaş ne zaman biraz presle karşılaşsa yanıt veremiyor. Eyüpspor maçında prese yanıt verememesine rağmen kazanmıştı. Ajax benzer bir presle faturayı kesti. Dün de Kasımpaşa hemen her önde bastığında kırıldı siyah beyazlılar.

2-) Paulista’sız Beşiktaş’ın savunma hattı öne çıkamadığı gibi, oyun da kuramıyor. Dün Uduokhai ve Mert Günok’un sürekli uzun vurduğuna şahit olduk. Büyük takım sürekli uzun vurarak oyun kurmaz. Kuramaz.

SALiH 6 NUMARA OLABiLiRDi

3-) Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri konusunda da puanı çok yüksek sayılmaz. Dün geriden oyun kurulamayan, prese yanıt verilemeyen ilk yarıyı seyrettikten sonra 46’da oraya bir müdahale yapması lazımdı. Ben Salih Uçan’ı 6 numaraya koyup, geriden oyun kurulumu kabiliyetini artırır diye düşündüm. Ama devrede oraya bir müdahale yapmadı Bronckhorst.

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GÜNTEKİN ONAY: KAYBETMEK DEĞİL SÜREKLİ GERİYE GİTMEK KÖTÜ

Öyle bir ilk yarı izledik ki Beşiktaş, sahaya ‘lüffen’ çıkmış. Ne bir tempo var, ne bir pres. Depar atan oyuncu bile yok. Pas yok, pozisyon yok. İstek, arzu hiç yok. Bu kadar olumsuz bir görüntüye rağmen piyangodan çıkan golle devreye 1-0 önde girmişsin ama ikinci yarı Hollandalı hoca oyundan memnun ki sadece sakatlanan İmmobile’yi çıkarttı! Peki yerine kime soktu? Mustafa’yı... Hani daha önce Trabzon’da ve Gaziantep’te oyuna sokup da puan kaybettiği Mustafa’yı...

MUCi NEDEN ÇIKTI AL-MUSRATi NEDEN OYNAMADI?

Mustafa harika bir çocuk ve inanıyorum ki büyük bir yıldız olacak. Ancak bu seviyenin santrforu değil hâlâ. Sok Joao Mario’yu çek Semih’i santrfora. Çok mu zor? Mustafa ile ileride top kalmıyor. Gol atan Muci neden çıktı? Ndour hiç varlık gösteremezken Al Musrati neden oyuna girmiyor? Kadro dar ama oyuncu değişiklikleri ile Beşiktaş her maç geriye gidiyor. Gaziantep maçını avuçlarının içinden hediye eden, derbide Okan Buruk’un tuzağına düşen Beşiktaş, Lyon deplasmanında galibiyeti, rakibin kaçırdığı goller sayesinde buldu.

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SAHA iÇiNDE LiDER OYUNCU YOK

Beşiktaş kötüye gidiyor, alanlar geniş, bağlantılar kopuk. Tempo yok. Pres yok. Dün futbol adına her şey olumsuz. Kollektif oyunun her geçen hafta daha geriye gittiği aşıkar. Saha kenarında bu kadar beyefendi bir teknik adamla Türkiye’de başarılı olmak çok zor. Bu kadar kötü bir ilk yarının ardından ikinci yarı bir takım hiç silkinmiyorsa teknik direktör takımı ateşleyecek hiçbir kıvılcım yakmamıştır. Zaten saha içinde lider bir oyuncu da yok ve giderek geriye giden bir takım var.

KASIMPAŞA’NIN 2 STOPERi YOKTU

Kasımpaşa maça iyi hazırlanmış ama 2 stoperi yoktu. Ve bu Kasımpaşa, geçen hafta Samsunspor’un 2 penaltı kaçırdığı maçta evinde 4-1 yenildi. Beşiktaş’ın bundan sonra işi zor. Giderek geriye giden bir oyun var. Beşiktaş sezon başı bir oyun bulmuştu ve Rafa Silva ile Gedson’dan harika verim alıp iyi futbol oynayarak kazanıyordu. Van Bronkchorst kurcalaya kurcalaya iyi giden takımı bozmayı başardı!