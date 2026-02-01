Yenilenen Galatasaray iki eksikle Kayseri önünde! İşte muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında bugün sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’ye 2-0 mağlup olan Süper Lig lideri, sıkıntılı günler yaşayan rakibini yenerek moral bulmak ve takipçileri ile arasındaki farkı açmak amacında. Ligde son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Aslan’ın bir diğer hedefi seriyi 9 maça çıkarmak.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray’ın 4-0’lık üstünlüğüyle sona ermişti.

BARIŞ VE SANE YOK!

Sarı kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası Sane de sakatlığı nedeniyle Kayserispor’a karşı forma giyemeyecek.

YENİ TRANSFERLER GÖREV BEKLİYOR

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Hollandalı Noa Lang ve Kolombiyalı Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

Muhtemel 11'ler;

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Asprilla, Lang, Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha.

G.BiRLiĞi G.ANTEP’E KARŞI

Süper Lig’de günün diğer maçında Gençlerbirliği Eryaman Stadı’nda Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırlayacak. Erdem Mertoğlu’nun yöneteceği karşılaşmanın başlama saati 17.00... Ligin ilk yarısındaki maçı Gaziantep 2-1 kazanmıştı.