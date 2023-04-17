Beşiktaş'ta gündem yeniden Wout Weghorst! Transferi böyle duyurdular...

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Sezona Beşiktaş'ta başlayan ve kış transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'un geleceği hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Wout Weghorst'u gelecek sezonda yeniden kiralamak istiyor.

BURNLEY WEGHORST'U YENİDEN KİRALAMAYA SICAK BAKMIYOR

Haberde Beşiktaş'ın işinin zor olduğu da belirtildi. Hollandalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Burnley, oyuncuyu yeniden kiralamaya sıcak bakmıyor. İngiliz ekibi Weghorst'u kiralamak yerine bonservisiyle satmak istiyor.

MANCHESTER UNITED WEGHORST'UN BONSERVİSİNİ ALABİLİR

Şu an kiralık olarak Manchester United forması giyen Weghorst'un Old Trafford kariyeri devam edebilir. Manchester United Menajeri Erik Ten Hag, geçtiğimiz günlerde Wout Weghorst hakkında kendisine sorulan soruya şu cevabı vermişti: "Kendisi tabii ki gelecek planlarımızın bir parçası olabilir. Onun futbolun birçok elementini çok iyi bir şekilde oynadığını düşünüyorum. Wout bizim için gerçekten, iyi bir iş çıkarıyor."

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Bugüne kadar Manchester United formasıyla 22 maça çıkan Weghorst, takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Manchester ekibiyle Carabao Cup'ı kazanan 30 yaşındaki oyuncu böylelikle kariyerinde ilk kez kupa kazanma sevincini yaşadı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 18 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Weghorst, siyah beyazlı ekip ile 18 maça çıktı. Hollandalı futbolcu, bu süreçte Kara Kartal'a 9 gol, 4 asistle katkı sağladı.