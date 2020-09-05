Yeniden ameliyat olan Drole, 2 ay sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Drole'nin "tibia fraktürü" nedeniyle başarılı operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Jean Armel Drole, 'tibia fraktürü' nedeniyle sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından yapılan başarılı bir reoperasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun yaklaşık 2 ay sonra takımımızla birlikte antrenmanlara başlaması planlanmaktadır. Jean Armel Drole'ye geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz."

2019-2020 sezonunda kiralık olarak İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen ve sezon sonu kulübüne geri dönen Antalyasporlu Drole, geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giyebildi ve 211 dakika süre aldı.

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