×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yeni Zelanda 1-3 Mısır maç özeti (Dünya Kupası)

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Mısır#Yeni Zelanda
Yeni Zelanda 1-3 Mısır maç özeti (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:22

Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

Mısır'ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, ülkesinin galibiyetinde önemli rol oynadı.

Maçın golleri Yeni Zelanda adına 15. dakikada Surman'dan geldi. 2. yarıdan açılan Mısır Milli Takımı, 58' Ziko, 67' Salah, 82' Trezeguet ile 3 puanı hanesine yazdırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bu sonuçla Mısır, grupta 4 puanla liderliğe yükselirken, İran 2 puanla 2. sırada yer aldı. Belçika, 2 puanla 3. sırada ve son sıradaki Yeni Zelanda'nin 1 puanı bulunuyor.

Mısır, gruptaki son maçını 27 Haziran Cumartesi İran ile yapacak. Yeni Zelanda ise aynı tarihte Belçika ile karşılaşacak.

 

 

 

 

Haberin Devamı

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Mısır#Yeni Zelanda

BAKMADAN GEÇME!