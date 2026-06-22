Yeni Zelanda 1-3 Mısır maç özeti (Dünya Kupası)

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 2. maçında Mısır, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
Mısır'ın dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, ülkesinin galibiyetinde önemli rol oynadı.
Maçın golleri Yeni Zelanda adına 15. dakikada Surman'dan geldi. 2. yarıdan açılan Mısır Milli Takımı, 58' Ziko, 67' Salah, 82' Trezeguet ile 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Mısır, grupta 4 puanla liderliğe yükselirken, İran 2 puanla 2. sırada yer aldı. Belçika, 2 puanla 3. sırada ve son sıradaki Yeni Zelanda'nin 1 puanı bulunuyor.
Mısır, gruptaki son maçını 27 Haziran Cumartesi İran ile yapacak. Yeni Zelanda ise aynı tarihte Belçika ile karşılaşacak.
⚽ Mısır aradığı golü Mostafa Zico'yla buldu ve skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/mnsD5bLr3t— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2026
⚽ Mısır, kaptanı Mohamed Salah'la geri döndü.— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2026
Usta ayak yine klasikleşen gollerinden birini attı. 2-1.
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⚽ Mısır'ı Yeni Zelanda karşısında rahatlatan gol, tanıdık bir isimden geldi.— Spor Arena (@sporarena) June 22, 2026
🎯Trézéguet, ülkesini 3-1 öne geçiren golü kaydetti. pic.twitter.com/CdBd38cfJK