Yeni yönetim göreve başladı
TFF Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor’da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.
TFF Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve zor günler geçiren Bayburt Özel İdarespor’da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Şemsettin Çalışkan ve birkaç yöneticinin telekonferansla katıldığı toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılmasıydı. Toplantıda sarı siyahlı takımın 2. Lig’de kalabilmesi hakkında fikir alışverişi yapıldığı da açıklandı.
Yurt dışında bulunan ve pandemi nedeniyle Türkiye ye gelemeyen Başkan Şemsettin Çalışkan iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını yeni yönetimle hedeflerinin Bayburt Özel İdarespor’u layık olduğu yere taşımak olduğunu söyledi. Çalışkan, ”Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar transfer yasağını kaldırıp ardından takımın ihtiyacı olan mevkilere nokta transferler yaparak 2. yarı maçlarını psikolojik olarak daha rahat ortamda oynanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte diğer hedefimiz ise şehrimizin kulübü olan Bayburt Özel İdarespor’u bu sene 2. ligde tutmayı başarabilmektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum dedi.
21 yöneticisi bulunan Bayburt Özel İdarespor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
BAŞKAN
Şemsettin Çalışkan
As Başkan:
Hayrettin Koçyiğit
Başkan Vekilleri
Süleyman Seyhan
Süleyman Ağın
Süreyya Türkmenli
Kenan Aktürk
Genel Kaptan
Enis Aslan
Futbol Şubesi Sorumlusu
Şükrü Kayalı
Basın Sözcüsü
Selahattin Ekrekli
Tesisleren Sorumlu Yönetici
Muammer Kobal
Muhasip Üye:
Fırat Kocabey
Diğer üyeler
Adem Köse
Ali Cengiz
İsrafil Kahraman
Hicabi Durmuş
Hakan Tali
Alparslan Demirhan
Celil Çalışkan
Ömer Yardımcı
Sefa Yıldız
Abubekir Altındaşoğlu
Ensar Yerlikaya
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