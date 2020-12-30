Yeni yönetim göreve başladı

TFF Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve zor günler geçiren Bayburt Özel İdarespor’da yeni yönetim ilk toplantısını yaptı. Yurt dışında bulunan Başkan Şemsettin Çalışkan ve birkaç yöneticinin telekonferansla katıldığı toplantının en önemli konusu transfer yasağının kaldırılmasıydı. Toplantıda sarı siyahlı takımın 2. Lig’de kalabilmesi hakkında fikir alışverişi yapıldığı da açıklandı.

Yurt dışında bulunan ve pandemi nedeniyle Türkiye ye gelemeyen Başkan Şemsettin Çalışkan iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını yeni yönetimle hedeflerinin Bayburt Özel İdarespor’u layık olduğu yere taşımak olduğunu söyledi. Çalışkan, ”Öncelikli hedefimiz devre arasına kadar transfer yasağını kaldırıp ardından takımın ihtiyacı olan mevkilere nokta transferler yaparak 2. yarı maçlarını psikolojik olarak daha rahat ortamda oynanmasını sağlamaktır. Bununla birlikte diğer hedefimiz ise şehrimizin kulübü olan Bayburt Özel İdarespor’u bu sene 2. ligde tutmayı başarabilmektir. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte bunu başarabileceğimize yürekten inanıyorum dedi.

21 yöneticisi bulunan Bayburt Özel İdarespor yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

BAŞKAN

Şemsettin Çalışkan



As Başkan:

Hayrettin Koçyiğit



Başkan Vekilleri

Süleyman Seyhan

Süleyman Ağın

Süreyya Türkmenli

Kenan Aktürk



Genel Kaptan

Enis Aslan



Futbol Şubesi Sorumlusu

Şükrü Kayalı

Basın Sözcüsü

Selahattin Ekrekli



Tesisleren Sorumlu Yönetici

Muammer Kobal



Muhasip Üye:

Fırat Kocabey



Diğer üyeler

Adem Köse

Ali Cengiz

İsrafil Kahraman

Hicabi Durmuş

Hakan Tali

Alparslan Demirhan

Celil Çalışkan

Ömer Yardımcı

Sefa Yıldız

Abubekir Altındaşoğlu

Ensar Yerlikaya

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