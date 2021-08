Yeni Valorant haritasının adı Canyon olabilir

Valorant, son haritası Breeze’i oyunculara sunduğundan beri uzun bir süre geçti. Yeni ajan ve haritaya ait haberler gözlenirken beklenen haber veri madencilerinden geldi. Veri madencilere göre oyuna eklenecek yeni haritanın şu an için ismi “Canyon”. Bu kesin olarak haritanın ismi mi yoksa geliştirme sürecinde kullanılan bir kod isim mi bilinmiyor.

Very likely new map codename; Canyon pic.twitter.com/vIYO06wIUT