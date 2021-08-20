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eSpor
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Yeni Valorant haritasının adı Canyon olabilir

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Yeni Valorant haritasının adı Canyon olabilir

Veri madencileri, Riot Games’İn Valorant’a ekleyeceği yeni haritanın kod adının Canyon olduğunu buldu.

Valorant, son haritası Breeze’i oyunculara sunduğundan beri uzun bir süre geçti. Yeni ajan ve haritaya ait haberler gözlenirken beklenen haber veri madencilerinden geldi. Veri madencilere göre oyuna eklenecek yeni haritanın şu an için ismi “Canyon”. Bu kesin olarak haritanın ismi mi yoksa geliştirme sürecinde kullanılan bir kod isim mi bilinmiyor.

Bunun yanı sıra sezon 3 Kısım 1’in savaş biletinde 42. aşamadaki “Testing Grounds” oyuncu kartı da bu konuda bir ipucu veriyor olabilir. Kartta Ariona’da yer alan Büyük Kanyon’a benzer bir yer görünüyor. Oyuna Breeze haritası gelmeden önce de oyuncular “Lost at Sea” isimli bir oyuncuk kartı görmüştü. Bu yüzden de Testing Grounds’un yeni harita için bir ipucu olduğu teorisinin gerçek olması olası.

Yeni Valorant haritasının adı Canyon olabilir

Henüz yeni haritaya dair resmi bir açıklama yok ancak elimizdeki bilgilere göre Büyük Kanyon’a benzer bir harita ile karşılaşmamız olası.

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