Yeni transfer Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye müjde

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Sarı lacivertlilerin yeni transferi Joao Pedro'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle transfer olduğundan bu yana henüz Fenerbahçe formasını üzerine geçiremeyen Pedro, kısa süre içinde takıma katılıyor.

Bugün yapılan antrenmanda saha çalışmalarına başlayan Pedro, Slovacko maçının dönüşünde takımla idmanlara katılacak.

Slovacko sonrası takımla çalışmalara başlaması beklenilen 30 yaşındaki forvet oyuncusunun ligin 2. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.

Sarı lacivertliler, Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

MERT HAKAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ise takımla çalışmalara başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, bugün yapılan idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.

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Sarı-lacivertliler, yarın sabah yapacağı antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe kafilesi, öğle saatlerinde kalkacak uçakla ise Çekya’ya hareket edecek.

SERDAR AZİZ’İN TEDAVİSİ SÜRDÜ

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz’in tedavisine devam edildi.