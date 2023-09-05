Yeni transfer Eric Bailly, Beşiktaş için İstanbul'da

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Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig ekibi Manchester United'ın defans oyuncusu Eric Bailly'yi kadrosu kattı.

Beşiktaş'ın transferini duyurduğu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

ARALIKSIZ 6 YIL MANU'DA OYNADI

Futbol kariyerine İspanya’da başlayan Bailly, Espanyol ve Villarreal formaları giydikten sonra 2016’da 38 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu. Kırmızı Şeytanlar’da aralıksız 6 yıl oynayan tecrübeli savunmacı, geçen sezon kiralık olarak Marsilya’da forma giydi.

GEÇEN SEZON MARSİLYA’DA KİRALIKTI

Marsilya’da 7 maç cezalı, 6 karşılaşmada da sakat olduğu için görev yapamayan Bailly, sezon boyu 23 resmi karşılaşmaya çıktı. Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 49 kez oynayan Bailly’nin, 1 yıl daha sözleşmeli olduğu Manchester United’dan ayrılıp sürekli oynayabileceği bir kulübe Transfer olmak istediği ve bu nedenle Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.