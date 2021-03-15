Yeni stadına kavuşan Atakaş Hatayspor, ilk maç için gün sayıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa ettirilen ve Hatay ekibine kiralanan 25 bin kişi kapasiteli stadın açılışının mart ayı sonunda yapılması planlanıyor.

Koltuk renkleri bordo-beyazlı ekibi simgeleyen, 28 de locası bulunan stada kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatayspor, ilk maç için gün sayıyor.

Kulübün Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasretle bekledikleri yeni statlarına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Stadın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Savaş, şöyle konuştu:

"Atakaş Hatayspor'umuzu Hatay Stadı ile buluşturacağız. İnşallah hayırlı bir adım olur. Bundan sonraki süreç içerisinde Atakaş Hatayspor'umuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hatay'daki seyircilerini ve bize gönül vermiş tüm ulusal, uluslararası alandaki futbol seyircilerini sevindirmeye devam eder. Biz elimizden gelen gayreti bu doğrultuda yapacağız. İnşallah yeni statla birlikte daha güzel sonuçlar almamızı Rabbim nasip etsin."



- Açılışı Fenerbahçe, ilk resmi maçı Galatasaray'la yapma hedefi



Stadın açılışı için 27 Mart'ta Fenerbahçe ile karşılaşmak istediklerini aktaran Savaş, "27 Mart'ta Fenerbahçe ile açılış maçı yapabiliriz. O doğrultuda çalışmalar var. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un ve benim, bu konuda beyanatlarımız ve temennimiz var. Herhangi bir aksilik olmazsa inşallah 27 Mart'ta Fenerbahçe ile açılışımızı yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, Hatay Stadı'ndaki bazı ufak eksikliklerin giderilmesi halinde ilk resmi maçı Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında konuk edecekleri Galatasaray'la yapabileceklerini bildirdi.



- Tazearslan: "İnşallah en kısa zamanda taraftarımıza kavuşuruz"



Hatayspor Kulübü Başkanı Nihat Tazearslan da yeni stadın hayırlı ve uğurlu olmasını, bir an önce takımın burada maça çıkmasını temenni etti.

Yeni statlarının son derece modern olduğunu anlatan Tazearslan, şunları kaydetti:

"Mart ayı içerisinde ilk maçımızı oynamayı hedefliyoruz. Açılış maçımızı Fenerbahçe ile yapmayı planlıyoruz. 27-28 Mart gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin uygunluk programına göre hareket edeceğiz. Yeni stadımızın kapasitesi 25 bin civarında, locaları var. Gayet lüks ve modern bir stat. Tabii bu pandemi döneminde seyircimiz sahamızda bizimle olamıyor. Maalesef seyircisiz tadı olmuyor. Futbol, seyirciyle bir başkadır. İnşallah en kısa zamanda taraftarımıza kavuşuruz."

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