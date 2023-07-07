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Yeni sezonda Türkiye liglerinde kullanılacak top tanıtıldı

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#TFF#Türkiye Kupası#Süper Kupa
Yeni sezonda Türkiye liglerinde kullanılacak top tanıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 11:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak müsabakalarda kullanılacak topu tanıttı.

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Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunda oynanacak tüm mücadelelerde kullanılacak top görücüye çıktı. TFF'den yapılan açıklamada, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımının bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtilirken, topun üzerindeki geometrik desenlerin, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham aldığı vurgulandı.

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Desenlerin oluşturduğu şeklin, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ettiği dile getirildi. Yıldız şeklinde 12 büyük panelden oluşan yapı, topun üzerindeki dikiş sayısını azaltarak futbolcunun topla daha iyi temas etmesine de imkan sağlıyor. FIFA Quality Pro statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formunun da maç boyunca biçimini koruduğu ve sıvı emiliminin azalmasını desteklediği aktarıldı.

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Ayrıca kullanılan POE köpük materyali, topun temas hassasiyetini artırarak daha sağlam bir dokunuş hissi sağlıyor. Topun 1.2 mm kalınlığındaki ve 3 boyutlu bir dokuya sahip PU dış yüzeyi, aerodinamik yapıyı iyileştirirken, aşınmalara karşı dayanıklılığı da artırıyor.

Yeni sezonda Türkiye liglerinde kullanılacak top tanıtıldı

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#TFF#Türkiye Kupası#Süper Kupa

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