Yeni sezonda transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de sezonun tamamlanması ile birlikte, şimdiden yeni sezona dair araştırmalar başladı. Pek çok sporsever, takımlarının yapacağı yeni transferlere odaklandı. İşte, 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi hakkında tarih bilgisi...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecektir.

TRANSFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir.