Yeni sezonda takımlar hafta içi en az 9 maç yapacak

2 Eylül 2020’de başlayacak olan Süper Lig’de 420 maçlık yepyeni bir macera bizleri bekliyor. Her sezonu 306 maçla tamamlamaya alışkın yurdumda 114 maç daha fazla izleyeceğiz. Premier Lig, La Liga, Serie A ve Ligue 1 gibi 20 takımlı sezonları bekleyenlerin gözü aydın! Pandeminin bu geçiş için anlamlı bir sebep olduğu kanaatindeyim. Bay sistemini son olarak 1988-89 sezonunda yaşamıştık. Nasıl bir fikstür bizi bekliyor? 42 haftaya ihtiyacımız var. 11 Haziran’da Avrupa Şampiyonası başlayacağından ligler 15-16 Mayıs’ta bitmek zorunda.

MİLLİ ARALAR ÇIKINCA

Takvim olarak 12 Eylül 2020’den 16 Mayıs 2021’e kadar 36 hafta sonu gözüküyor. Cumartesi-pazara denk gelen 2-3 Ocak 2021 tarihlerini bir haftalık devre arası molasına; A Milli Takımımızın Avrupa Uluslar Ligi’ndeki 11 Ekim 2020 ile 15 Kasım 2020 tarihlerindeki maçlarına da 2 hafta sonu bağışlıyoruz: Kaldı 33!

42 HAFTANIN 16'SI İLK YARIDA 26'SI İKİNCİ YARIDA OYNANACAK

Cumartesi-pazar olarak 33 hafta şansımız olduğundan 42 haftalık ligi tamamlayabilmek adına 9 hafta içi fikstüre ihtiyacımız kalıyor. Lig başladıktan sonraki ilk hafta içine denk gelen 15-16 Eylül’de Şampiyonlar Ligi 3. eleme, tur atlayanların da 22-23 Eylül ve 29-30 Eylül hafta içinde play-off’ları oynanacak. Avrupa Ligi’nde de 17 Eylül’de ikinci, 24 Eylül’de üçüncü ve 1 Ekim’de play-off turları yapılacak. Eylülde hafta içi şansımız bulunmuyor. 10-11 ve 13-14 Ekim tarihlerindeki Uluslar Ligi maçları nedeniyle 5 Ekim Pazartesi milli oyuncular ülkelerine gidecek. 20-29 Ekim tarihleri arasındaki iki hafta içinde Avrupa kupalarında grup maçları mevcut. Ekimde de hafta içi fırsatı kalmıyor. 3-5 ve 24-26 Kasım tarihleri arasında Avrupa kupalarında gruplarda 3. ve 4. maçlar oynanacak. 14-15 ve 17-18 Kasım’daki iki hafta içi de Avrupa Uluslar Ligi nedeniyle kullanılamaz durumda. Aralık siftah zamanı! Avrupa’da grup maçları 1 ile 10 Aralık arasındaki iki hafta içiyle bitiyor. Ne mutlu ki 15 ve 22 Aralık Salı günleriyle başlayan iki hafta içini kullanabiliriz. Böylelikle ligin ilk yarısı adına en fazla 16 haftayı geride bırakma şansı bulacağız.

YENİ YILDA ŞANSIMIZ DAHA ÇOK

Ocak, Avrupa kupaları ve milli maçlar açısından en boş ay. 26 Aralık’ta lig devre arası tatile girer ve 5 Ocak Salı hafta içi fikstürü ile tekrar başlar. 4 hafta içi kullanıma müsait. Avrupa kupalarında şubatı gören takımımız çok nadir. Hafta içine denk gelen 16-17 ile 23-24 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu; 18 ve 25 Şubat’ta da Avrupa Ligi son 32 turu gözüküyor. Takımlarımız şubatı göremezse rahat rahat kullanılabilecek 4 hafta içi, elenmezlerse Avrupa kupa tarihleri dışındaki 2 hafta içi kullanılabilir. Martta Avrupa’da takımlarımız hala yola devam ederse 3; Nisan’da 2 hafta içi kullanılabilir. Ancak henüz UEFA ve FIFA takviminde gözükmese de mart ayında bir milli ara muhtemel. Sonuçta Avrupa’da takımımız kalmazsa mart ve nisan’da 4’er hafta içi müsait olacak. Mayısta da iki hafta içi müsait gözüküyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA STATÜNÜN DEĞİŞMESİ ŞART

42 haftalık lig serüveninde 9 hafta içi fikstüre ihtiyacımız olduğunu ve aylara göre uygun zamanları UEFA resmi fikstürü kapsamında belirttim. Statüsü sıkıntılı önemli bir sorunum: Türkiye Kupası. Statü gereği Süper Lig takımlarından 5 tanesi 3. turda katılıyor. 4. turda yeni Süper Lig takımları ekleniyor. 5. tur dahil olmak üzere son 16, çeyrek final, yarı final maçları hep çift maçlı eleme sistemi! Neredeyse finali de çift maç oynatacağız. Böyle olunca da 160 takımla başlayan serüven azapla sürüyor. Örneğin finalist Alanyaspor bu sezon toplam 10 maç oynadı. Avrupa’ya baktığımızda fark bariz. Almanya DFB, İtalya Kupası, İspanya Kral Kupası, İngiltere FA Cup hepsi tek maç eleme sistemine sahip. İspanya ve İtalya’da sadece yarı finaller rövanşlı.

RÖVANŞLI TUR KALKMALI

20 takımlı lige kademeli geçecek olmamız nedeniyle Türkiye Kupası’ndaki rövanşlı tur gereksizliğinden umarım kurtuluruz. Her şeyden önce kupa kavramının ruhuna aykırı. Tek maçlı eleme sistemi olmasının heyecanı, rengi, sürprizleri çok başka. Kupa için genel olarak eylül ve ekimde bir; 5. turdan itibaren çift maçlı sisteme geçildiğinden aralık-ocak-şubat-mart aylarında 2’şer hafta içine ihtiyaç var. Hali hazırda eylül, ekim ve kasımda yer bulma şansımız mümkün değil. Avrupa’nın büyük ligleri gibi aklın yolu bir diyerek tek maç eleme sistemine dönülürse rahatlatıcı olacak. Böylece kupanın rövanşla meşgul edeceği hafta içlerini Süper Lig’e kullanma avantajı artacak.

LIVERPOOL AYNI GÜN İKİ ÜLKEDE İKİ MAÇA ÇIKMIŞTI!

Futbolumuzda zor bir sezon kulüplerimizi bekliyor. Alışkın olmadıkları bir tempo ile karşılaşacaklar. Pandemide sadece bir kez oynadıkları hafta içi fikstürüne homurdanırken yeni sezonda daha fazlasını tadacaklar. Haftayı bay geçen takım için en azından bir dinlenme şansı olacak. Geçen sezon Liverpool, aralık ayında aynı tarihte hem kıtalararası finalde Katar’da, hem de Lig Kupası maçında Aston Villa önünde oynamak zorunda kalmıştı. Jürgen Klopp, “Kadromuzdan iki adet 11 çıkarabiliyoruz ama bir tane Klopp’umuz var. Acaba ben hangisine gitsem?” diyerek espriyle karışık fikstürü eleştirmişti. Bakalım biz neler duyacağız?

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