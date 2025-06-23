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Son dakika haberi: Yeni PFDK Başkanı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#PFDK#İbrahim Hacıosmanoğlu
Son dakika haberi: Yeni PFDK Başkanı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 20:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK Başkanı'nın görevinden istifa ettiğini ve yeni başkanın Başbuğ Pınarbaşı olduğunu duyurdu.

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TFF, PFDK Başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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#TFF#PFDK#İbrahim Hacıosmanoğlu

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