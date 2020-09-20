Yeni Overwatch deneme yaması çıktı!

Oyunda ve kahramanlarda yapılan değişiklikler ise şu şekilde:

Ashe

Ashe’in dinamitlerinin verdiği hasar azaldı. Dinamitler eskiden patladığında 75 hasar verirken artık 50 hasar verecek. Overwatch geliştiricileri sürekli Ashke’in silahını ‘nerflemek’ istemediği için bu seferki değişikliği patlayıcılarında yapmayı uygun görmüşler. Bu yamayla birlikte Ashe’in Widowmaker’ın arkasına düşmesi olası görünüyor. Ashe’e güçsüzleştirme gelirken bu sefer Widowmaker’da herhangi bir değişiklik yapılmadı.

McCree

McCree bu yamayla birlikte ‘Combat Roll’ ve ‘Flashbang’ özelliklerine küçük güçlendirmeler aldı. Artık önceden yuvarlanarak gidebildiği mesafe %20 daha fazla ve ayrıca artık havada da yuvarlanabilme özelliğini kullanabiliyor. Flashbang’i ise artık bir saniye daha uzun körlüğe sebep oluyor. Bu Ashe’e gelen güçsüzleştirmelerle birlikte McCree’yi oyuncular için daha çekici bir orta menzilli kahraman haline getirebilir.

Baptiste

Baptiste’ye birkaç yama öncesinde oldukça büyük çaplı, yıkım niteliğinde diyebileceğimiz bir güçsüzleştirme gelmişti. Bu güncellemeyle birlikte küçük bir yükseltme alan Baptiste’in ultimate özelliği Amplification Matrix artık %15 daha hızlı doluyor.

Bu yamayla birlikte Orisa’nın kalkan dayanıklığı 50 arttı. Primary Fire özelliğinin hızı ise 90’dan 120’ye çıktı. Bu geliştirmelerle birlikte Orisa’nın atışları artık daha hızlı hedefini bulacak ancak oyuncuların buna alışması biraz zaman alabilir. Bu güncellemeler diğer kahramanlara kıyasla daha az tercih edilen Orisa’yı bira daha göz önüne itecektir.

Roadhog

Roadhog da önceki yamalarla güçsüzleştirilip bu güncellemeyle yükseltme alan kahramanlardan. Chain Hook özelliğiyle artık hedeflerini kendine normalden 5 metre daha yakına çekebilecek.

Ancak bu değişikliklerin hepsi deneme yaması altında çıktığı için ana yamayla gelip gelmeyecekleri belli değil. Değişiklikleri denemek isteyenler oyunun deneme sunucularında oyuna girerek deneyebilirler.