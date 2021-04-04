Yeni No Man’s Sky güncellemesi geldi

No Man’s Sky’ın geliştiricileri Hello Games, oyuna büyük yeni bir güncelleme getirdi. Pek çok yenilik ve iyileştirme içeren güncellemenin ismi ise “Expeditions”. Expeditions ile birlikte oyuncuların keşfedebileceği birçok içerik gelirken yeni ödüller de dikkat çeken detaylardan oldu.

Expeditions güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen yeni mod, oyuncuları bir gezegene göndererek bir takım görevleri yerine getirmesi üzerine kurulu. Çıkılan her keşif farklı aşamalardan oluşuyor ve bu her seferinde değişiyor. Oyuncular gerekli aşamaları tamamladıkça görevde ilerliyor. Görev tamamlandığında ise oyuncular bir ödül kazanıyor.

Ancak görevlerin ve keşiflerin belli bir süresi olduğu için bu moddan ödül kazanmak isteyen oyuncuların hiç beklemeden işe girişmesi gerekiyor.

Bu büyük yeniliğin dışında güncellemeyle birlikte oyun içeriklerinde düzenleme ve iyileştirme de gerçekleştirildi. Örneğin Space Station görevi elden geçirildi, artık görev hedefleri Analysis Visor’un target sweep modunda bulunabilecek.