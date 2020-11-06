Yeni Mortal Kombat 11 Ultimate ile Mileena Geri Geliyor

Shang Tsung’un şeytani klonlama deneylerinin ürünü olan Mileena, Tarkatan kanı ve Eden fizyolojisinin bir karışımıdır ve onu Baraka’nın gaddarlığı ile Kitana’nın atletik zarafetinin mükemmel bir karışımı haline getirir. Şeytani melez, olağanüstü hız, çevik akrobasi hünerlerinin yanı sıra keskin pençeleri ve klasik özel hareketlerinde yeni kıvrımlar kullanarak savaşta her iki soyun gücünden yararlanıyor.

Kronika tarafından zaman çizelgesinde öne çıkan Mileena, trajik geleceğini öğrendi, Outworld İmparatoriçesi olarak kısa saltanatı ve D'Vorah ve Kotal Kahn'ın ellerinde ölümü. Tahtını yeniden kazanmaya kararlı olan Mileena, Outworld'ün iç savaşına yeniden başladı ve önüne çıkan tüm dövüşçüleri yok edecek. Mileena, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2'nin bir parçası olarak 17 Kasım'da yeni oynanabilir dövüşçü kadrosuna katılıyor.

Mortal Kombat 11'e zaten sahip olan oyuncular, Kombat Pack 2'yi ön sipariş ederek deneyimlerini yükseltebilirler. Mevcut Mortal Kombat 11 sahipleri ayrıca Kombat Pack 1 veya Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion'ı satın alabilirler.

Mortal Kombat 11 Ultimate ve Kombat Pack 2 ön siparişleri, "Dark Web" Noob Saibot, "HCF" (Halt and Catch Fire) Liu Kang ve "Blood Moon" Skarlet dahil olmak üzere üç yeni karakter görünümü varyantı içeren Time Warriors Dış Görünüm Paketini oyun çıkışı sırasında alacak.

Mortal Kombat 11 Ultimate, daha önce piyasaya sürülen Mortal Kombat 11 ana oyunu, Kombat Pack 1 ve Mortal Kombat 11: Aftermath Expansion ile birlikte yeni oynanabilir dövüşçüler Rain, Mileena ve Rambo içeren Kombat Pack 2'nin eklenmesiyle sonsuz Mortal Kombat 11 deneyimi sunuyor.

Mortal Kombat 11 Ultimate'ın PlayStation®5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X | S, Xbox One konsolları, Nintendo Switch, PC ve Stadia'da 17 Kasım'dan itibaren dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ek olarak, Mortal Kombat 11 ve Mortal Kombat 11 Ultimate sahipleri ve PS4 veya Xbox One'daki yeni alıcılar, oyunlarının PS5 veya Xbox Series X | S sürümlerine ücretsiz yükseltmelere ücretsiz olarak erişebilir.