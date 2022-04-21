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Yeni MHK'den 13 hakemle ilgili ilk hamle! Cüneyt Çakır bu hafta...

#Cüneyt Çakır#MHK#Hakem
Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...
Tahir KUM

Yeni MHK, 13 hakemi tek tek arayarak bugün TFF’nin Beylerbeyi’nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilecek seminere davet etti. Seminer sonrası Çakır’a görev verilmesi bekleniyor.

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Sabri Çelik başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart’ta liste dışında kalan hakemlerin Süper Lig’in kalan haftalarında görev alabilmeleri için düğmeye bastı.

14 Nisan’da Ferhat Gündoğdu’nun istifasının ardından 18 Nisan’da göreve geldikleri açıklanan yeni MHK önceki gün görev dağılımı yaparken, bugün Beylerbeyi’nde kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

YAVAŞ YAVAŞ SAHAYA DÖNECEKLER

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 hakemi tek tek arayarak bugün TFF’nin Beylerbeyi’nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilecek seminere davet etti. Bu seminerin ardından ilk olarak dünyaca ünlü FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın Süper Lig’in 34. haftasında görev verilmesi bekleniyor.

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Yine liste dışında kalan başka bir hakemin de bu hafta düdük çalabileceği öğrenilirken diğer isimlerin ise ilerleyen haftalarda görevlerine kavuşması bekleniyor.

TAHKİM KURULU'NUN GEREKÇELİ KARARINA SPOR ARENA ULAŞTI

Hakem operasyonunu iade eden Tahkim Kurulu'nun günlerdir merak edilen gerekçeli kararına Spor Arena ulaştı.

Türk futboluna bomba gibi düşen hakem operasyonunun yankıları sürerken, 26 Mart tarihinde MHK ve TFF'nin verdiği kararı iptal eden Tahkim Kurulu'nun gerekçeli kararı ortaya çıktı.

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GEREKÇE YOK, HUKUKA AYKIRI

Prof. Dr. Murat Balcı başkanlığındaki Tahkim Kurulu'nun FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile ilgili gerekçeli kararında kurul, gerekçe ilkesinin çiğnendiğine vurgu yaptı. Aynı zamanda MHK'nin kendi talimatlarına aykırı davrandığının ve TFF Yönetim Kurulu'nun da hukuksuz bir karar aldığının altı çizildi.

Kurul, Avukat Hüseyin Haluk Sonsuz ile Avukat Dr. Eyüp Kul'un karara muhalefet şerhi koyduğunu açıkladı ve aksi yöndeki görüşlerine kararda yer verildi.

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

14 SAYFALIK GEREKÇELİ KARAR

Cüneyt Çakır hakkında ortaya çıkan gerekçeli karar, 14 sayfa ile izah edildi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN BEYANI

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Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SAVUNMASI

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

TFF AVUKATININ SAVUNMASI

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

TAHKİM KURULU'NUN GEREKÇELİ KARARININ İLGİLİ BÖLÜMLERİ

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

Yeni MHKden 13 hakemle ilgili ilk hamle Cüneyt Çakır bu hafta...

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#Cüneyt Çakır#MHK#Hakem

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