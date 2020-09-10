Yeni MHK'dan 3 sürpriz birden

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Süper Lig’de 2020- 2021 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), son derece cesur bir karar alıp, 10 maçlık listede ağırlıklı olarak genç hakemlere görev verdi. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor-Beşiktaş maçını, 32 yaşında olan ve 3 yıldır Süper Lig’de düdük çalan Ali Şansalan yönetecek. Şansalan, geçen sezon 39 karşılaşmada hakemlik, dördüncü hakemlik, VAR ve AVAR görevlerini üstlendi.

ÇAKIR, AYDINUS ve GÖÇEK GİBİ TECRÜBELİLER YOK

Geçtiğimiz günlerde oynanan milli takım karşılaşmalarında görev yapan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya’nın yanı sıra Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek gibi tecrübeli isimlere ilk hafta maç vermeyen MHK’nın asıl sürprizleri Yasin Kol ile Burak Şeker oldu. Her ikisi de 33 yaşında olan Kol ve Şeker, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig maçlarında düdük çalacak. Yasin Kol Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği, Burak Şeker de MKE Ankaragücü Büyükşehir Belediyesi Erzurum maçına atandı.

YASİN KOL GÜVENLİKÇİ ADAN ŞEKER MUHASEBECİ

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Genç hakem, geçen sezon TFF 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig ve TFF 3. Lig’de toplam 25 karşılaşmada hem sahada hem de Video Yardım Hakem (VAR) masasında karşılaşmalar enasında çeşitli görevlerde bulundu. Tıpkı Yasin Kol gibi Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) gelecek asına büyük umutlarla baktığı Burak Şeker, geçen sezon toplamda 39 karşılaşmaya atandı. Muhasebecilik yapan Şeker, Antalya İl Hakem Kurulu Üyesi Adnan Şeker’in oğlu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

11 Eylül Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Ali Palabıyık

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK: Bahattin Şimşek

13 Eylül Pazar:

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan