Yeni MHK Sistemi'ni Ferhat Gündoğdu anlattı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'a seslendi: O hakem arkadaşımızı...

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, ‘Yeni MHK Sistemi’ni kamuoyu ile paylaştı. Riva’da gerçekleşen toplantı öncesi bir konuşma yapan Hacıosmanoğlu, yeni sezonda yayıncı kuruluşun abone sayısında yüzde 27’lik bir artış olduğunu belirterek, “Kulüplere açıkladım, yüzde 51 beni istemediği anda görevi bırakırım” ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu’ndan sonra söz alan Gündoğdu, ‘Yeni MHK Sistemi’ni 4 ana başlıkta topladı:

1- YENİ EĞİTİM SİSTEMİ

UEFA ile görüşüp, hakem eğitimi için Portekizli Vitor Melo Pereira ile anlaştık. Kendisi hakem gelişim direktörü olarak çalışacak.

2- İLETİŞİM STRATEJİSİ

Sosyal medya ile ilgili çalışmalarımız var. Sosyal medya aracılığı ile bilgilendirmede bulunacağız. Özellikle kriz yönetimi konusunda kamuoyunu bilgilendireceğiz

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3- PERFORMANS YÖNETİMİ

Maç sonu değerlendirmeler kamuoyunda çok tartışılıyor. Eğer gerekirse çok tartışılan bir pozisyonda 24 saat içinde bir değerlendirme yapacağız. Gerekirse UEFA’dan da bu konuda değerlendirme alacağız. Eğer hakem, MHK veya gözlemci bir hata yapmışsa bunu da tüm şeffaflığı ile kamuoyu ile paylaşacağız. Hakem ve gözlemci ceza puanı alacak.

4- HAKEM ATAMA SİSTEMİ

Hakem atama sistemiyle ilgili Kulüpler Birliği’nin bir çalışması mevcuttu. Tüm paydaşları bilgilendirecek bir sistemimiz olacak.

ATAMALARDA YAPAY ZEKA DEĞİŞEREK DEVAM EDECEK

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ilgili, “Yapay zeka uygulaması değişerek devam edecek. Puanlama sisteminde değişime gidilecek. Eski sistemde üst klasman hakemler puan açısından hep önde çıkıyordu. Dolayısıyla alternatiflere yer açılmıyordu. Şimdi puanlama sisteminde değişikliğe gittik. Ocak ayından sonra yeniden değerlendireceğiz” dedi.

HAKEMLERİN PUANINI DEĞİL GELİŞİMİNİ KONUŞALIM

· SORU: Vitor Melo Pereira, 3 haftadır lig karşılaşmalaranı izliyor, Türk hakemlerine kaç puan verir?

· CEVAP: Puanlamak istemiyorum. Geliştirilecek alanlar olduğunu söylemek istiyorum.

YABANCI VAR MÜSTEMLEKE UYGULAMASI GİBİYDİ

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Yeni MHK Sistemi kapsamında TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Gündoğdu MHK’sinin en önemli icraatlarından biri, yabancı VAR uygulamasının kaldırılması oldu. MHK Başkanı Gündoğdu, konu ile ilgili soru üzerine ilginç bir yanıt vererek,“Ben bunu bir müstemleke uygulaması gibi görüyorum” dedi. Bir önceki TFF yönetiminin getirdiği televizyon gözlemciliği uygulamasını da kaldıran yeni MHK ayrıca Hakem Akademisi’ne de son verdi. Gündoğdu, Hakem Akademisi konusunda, “Bu sistem MHK’ya alternatif bir kurum gibi duruyordu” ifadesini kullandı. MHK Başkanı Gündoğdu, yaptığı çalışmalara ilişkin ayrıca şu bilgileri aktardı: “İki hakem hocasıyla birlikte tüm Türkiye’de 80 hakemi izliyoruz. Hakem gelişim ve yetenek programını başlattık. 1.5-2 yılda BAL Ligi’nden Süper Lige yükselebilecek hakemler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hakem modülü uygulamasını satın aldık. Hakemlerimiz günlük hayatlarında da sahaya çıkmadan maç yönetip karar verebilecek.

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TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: BİZ BASMA İŞİNİ BIRAKTIK, MEVLANA'YA DÖNDÜK ARTIK

· SORU: Bazı hakemlerin, hakemliğinin bitirilmesi için Tahkim Kurulu toplantısını bastınız mı?

· HACIOSMANOĞLU: Biz basma işini bıraktık. Mevlana’ya döndük artık. Konumum neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Hakem konusunda Rosetti, üstü kapalı konuşmaya çalıştı, izin vermedim. Biz o konuyu kapadık, kafasının arkasında tilki olmayan pırıl pırıl genç hakemler vereceğiz size dedim. Kimse Tahkim Kurulu’na talimat vermiyor.

· GÜNDOĞDU: TFF’nin bir çalışanı ile yolumuzu ayıracaksak bir şey açıklamak durumunda değiliz.

GÜNDOĞDU'YU MHK'YE BEN DAVET ETTİM

· SORU: Sayın Gündoğdu, hakem camiasında 8 Mart 2022’de yarım bıraktığınız operasyonu tamamlamak için mi yeniden görev aldınız?

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· CEVAP: İbrahim Hacıosmanoğlu; Buna ben cevap vereyim. Ferhat bey kişisel hırsları için görev almadı. Bizzat ben kendisini davet ettim. 8 Mart’ta yarım kalan hesabını tamamlasın diye değil.

VAR ODASINI CANLI YAYININI İSTEDİM ANCAK UEFA İZİN VERMEDİ

· TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok tartışılan VAR kayıtlarıyla ilgili, “Ben VAR odasının da canlı yayınlanmasını istedim. Maç seyredenler aynı zamanda VAR odasını da canlı izlesin diye ama UEFA buna izin vermedi” dedi.

OKAN HOCA O HAKEMİ ÇİÇEKLE KARŞILAMALI

· SORU: Okan Buruk konusunda sosyal medyada epeyce hırpalandınız.

· Cevap: Ben hırpalanmam. Okan Hoca hakeme, ‘Burada maç yönetemezsin’ dedi. Yapması gereken o hakem arkadaşımızı çiçeklerle karşılamak.

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