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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti!

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Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar seçti!
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Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezonda giyeceği üç formadan birini oylamayla taraftarına seçtirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, önceki gün "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini taraftarımızın oylamasıyla belirliyoruz." başlığıyla 3 forma görseli paylaşıldı.

9 bine yakın taraftarın oy kullandığı ankette 1 numaralı formanın seçildiği aktarılarak, "Takımımızın 2020-2021 sezonunda giyeceği 3 formadan birini, siz büyük taraftarımızın oylarıyla belirledik. En çok oyu alan 1 numaralı formamız, yeni sezon forma stoklarımıza dahil edilmiştir. Teşekkürler büyük taraftarımız." ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyasporun yeni sezon formasını taraftar seçti

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