Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sadık Çiftpınar için Malatya ekibinin ödediği bonservis belli oldu.

2.5 yıl sonra Yeni Malatyaspor'a geri dönen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan başarılı stoper, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon TL bonservis bedeli ödedi.

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