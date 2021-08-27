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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis belli oldu!

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Yeni Malatyaspor'un Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis belli oldu!

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor'un ödediği bonservis bedeli belli oldu.

Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sadık Çiftpınar için Malatya ekibinin ödediği bonservis belli oldu.

2.5 yıl sonra Yeni Malatyaspor'a geri dönen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan başarılı stoper, sarı-lacivertli takımda forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'ye 7.5 milyon TL bonservis bedeli ödedi.

Yeni Malatyasporun Sadık Çiftpınar için Fenerbahçeye ödediği bonservis belli oldu

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