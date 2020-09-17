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Yeni Malatyaspor'un konuğu Göztepe! Tetteh ve Zeki Yavru sakat...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Lige mağlubiyetle başlayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.
Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh ve Zeki Yavru dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
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