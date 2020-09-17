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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:08 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un konuğu Göztepe! Tetteh ve Zeki Yavru sakat...

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Yeni Malatyaspor'un konuğu Göztepe! Tetteh ve Zeki Yavru sakat...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

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Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Lige mağlubiyetle başlayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor.

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh ve Zeki Yavru dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

 

Yeni Malatyasporun konuğu Göztepe Tetteh ve Zeki Yavru sakat...

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