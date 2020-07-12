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Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş! Takımda eksik yok...
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 8 galibiyet ve 8 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.
Malatya ekibinde, cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.
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