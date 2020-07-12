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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş! Takımda eksik yok...

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Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş! Takımda eksik yok...
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 8 galibiyet ve 8 beraberlikle 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

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Malatya ekibinde, cezalı veya sakat futbolcu bulunmuyor.

 

Yeni Malatyasporun konuğu Beşiktaş Takımda eksik yok...

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