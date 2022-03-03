Yeni Malatyaspor'un konuğu Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Süper Lig'de 17 maçtır kazanamayan sarı-siyahlı ekip tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Topladığı 17 puanla ligin son sırasında yer alan Doğu Anadolu temsilcisi güçlü rakibine karşı galip gelerek moral bulmak istiyor.
İki ekibin aralarında oynadıkları 5 maçta Yeni Malatyaspor’un 2, Adana Demirspor’un ise 1 galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde bugün çalışmalarını sürdürdü.