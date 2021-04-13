MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Helenex Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 13 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeyi sürdürüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuç alan Helenex Yeni Malatyaspor, sonrasında oynadığı 13 maçı da kazanamadı.

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı sonrası İrfan Buzdan küme düşme yorumu: Futbol, matematik değil
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor maçı sonrası İrfan Buz'dan küme düşme yorumu: Futbol, matematik değil

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0), Yukatel Denizlispor'a (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Fraport TAV Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1), Gaziantep (2-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa ile (0-0) berabere kaldı.

Helenex Yeni Malatyaspor, söz konusu 13 maçta sadece 7 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 32 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 34 puan toplayan Malatya ekibi, 16. sırada yer aldı.

 

Yeni Malatyasporun galibiyet hasreti 13 maça çıktı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi