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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 10:13 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı

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Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 11 maça çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Yeni Malatyaspor'un galip hasreti 11 maça yükseldi.

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını üzmeyi sürdürüyor.

İrfan Buz: Maçtan dersler çıkaracağızDeplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz karşılaşma sonrası konuştu.
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Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 11 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0), Yukatel Denizlispor'a (3-2) ve Medipol Başakşehir'e (3-1) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 11 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 12 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 16. sırada yer aldı.

 

Yeni Malatyasporun galibiyet hasreti 11 maça çıktı

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