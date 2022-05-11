Yeni Malatyaspor'un eski yıldızı Jody Lukoki'nin ölümü hakkında çarpıcı iddia! 'Ailesi dövdü'

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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da bir dönem forma giyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Jody Lukoki'nin ölüm sebebi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Twente teknik heyeti sorumlusu Jan Streuer, 29 yaşındaki futbolcunun ölüm haberini "İnanılmaz bir haber. Bu yaşta hayatını kaybetmiş olması çok üzücü. Gerçekten korkunç. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu.

Yeni Malatyaspor ise "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

KIZ ARKADAŞINA SALDIRI SONRASI BOŞTA KALMIŞTI

Formasını giydiği olan son takım Twente, Lukoki'nin sözleşmesini kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulunmasının ardından feshetmişti.

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ÖLÜM SEBEBİNİ DUYURDULAR

Hollanda basınından Parool'un haberine göre; Lukoki, bir tartışma esnasında ailesi tarafından dövüldü ve sonrasında Almere'deki bir hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Pazar günü Lukoki'nin ailesi tarafından saldırıya uğrafıktan sonra baş ve dizindeki ağrılar sebebiyle hastaneye gittiği belirtildi. Doktorların ciddi şekilde enfeksiyon kapan bacağını kesmeye karar verdikleri, ameliyattan sonra komaya giren Lukoki'nin kalp krizi geçirerek öldüğü kaydedildi.

Midden-Nederland bölgesi polisinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı da okuyucularla paylaşıldı.

JODY LUKOKI'NİN KARİYERİ

15 Kasım 1992 Demokratik Kongo Kinshasa doğumlu olan Lukoki, sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu. Ayrıca zaman zaman forvette oynayabilen Lukoki sağ ayağını kullanıyordu.

Ajax altyapısının keşiflerinden biri olan Lukoki, 2014 yılında 500 bin Euro karşılığında PEC Zwolle'e transfer olmuştu. Bulgar ekibi Ludogorets ise 2015 yılında 1 milyon Euro ödeyerek yıldız adayını kadrosuna katmıştı.

Ajax altyapısında yetişen ve Bulgar ekibi Ludogorets ile sözleşmesini fesh eden 27 yaşındaki futbolcu, bir süre boşta kaldıktan sonra Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu.

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Geçtiğimiz sezon Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giyen ve 2021 yılının Nisan ayında takımdan ayrılan Lukoki, bir süre kulüpsüz kaldıktan sonra Temmuz ayında Twente'ye imza atmış ancak geçtiğimiz Şubat ayında oradan da ayrılmıştı.

Lukoki kariyeri boyunca 270 maçta forma giyerken 42 gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki oyuncu 42 sarı kart gördü ancak kariyeri boyunca kırmızı kart görmedi.