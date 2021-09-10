Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş maçında hedefi iyi futbol ve puan ya da puanlar almak

Erdoğan, AA muhabirine, güzel bir kamp döneminin ardından sezona başladıklarını hatırlatarak, ilk 3 haftada 6 puan topladıklarını anımsattı.

Transfer sürecini de başarıyla tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milli maç arasını verimli geçirdik. Bu süreçte sakat futbolcularımız iyileşti, transferler de yaptık. Türkiye'nin şampiyonluğa oynayan güzide kulüplerinden biriyle deplasmanda mücadele edeceğiz. Hedefimiz puan veya puanlar almak ama daha da önemlisi iyi futbol oynamak. Sezonun ilk haftası oynadığımız ve 5-1 yenildiğimiz Trabzonspor maçında skoru beğenmiyoruz, çok hoş değildi ama futbol anlamında bölüm bölüm oyuncularımızın performansından memnunduk. Üzerine koya koya ilerliyoruz. Şimdi Beşiktaş maçında daha oturmuş, daha düzenli, eksiklerini kısmen daha çok tamamlamış bir takım olacağız."

Erdoğan, sakatlıktan dönecek olan futbolcuların durumunun maç saatinde belli olacağını anlatarak, "İyi bir maç olacağını, seyredenlere güzel bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Elimizden geldiğince göze hoş bir futbol sergilemek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son 2 sezondur zor dönemlerden geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçen sezon yaşananları, hoş olmayan sonuçları, bu sezon tekrarlamak istemiyoruz. Bu kötü senaryoyu aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Şu andaki gidişatımız da bu konuda bize ışık veriyor. İnşallah güzel sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz."